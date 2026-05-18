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Starkes Duell mit Gerloff in Most: Surra staunt über den Grip der Kawasaki

Alberto Surra überzeugte bei der Superbike-WM in Most; Der Ducati-Pilot lieferte sich ein hartes Duell mit Garrett Gerloff und erklärte, warum er gegen Rennende weniger Grip hatte.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Alberto Surra zeigte in Most ein starkes Wochenende
Alberto Surra zeigte in Most ein starkes Wochenende
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra zeigte in Most ein starkes Wochenende
© Gold & Goose

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Alberto Surra bestätigte beim Rennsonntag der Superbike-WM in Most seine zuletzt starke Form. Am Samstag kostete eine Kollision mit Ducati-Markenkollege Sam Lowes ein besseres Ergebnis, doch der Sonntag verlief reibungslos. Nach Rang 5 im Superpole-Rennen fuhr der junge Italiener im zweiten Hauptrennen auf Position 6 und lieferte sich dabei ein intensives Duell mit Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff.

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In der zweiten Rennhälfte entwickelte sich ein harter Kampf zwischen der Motocorsa-Ducati und der einzigen Kawasaki im Feld. Surra musste sich dem US-Amerikaner letztlich knapp geschlagen geben, zeigte aber erneut eine beeindruckende Leistung. Bereits beim vorherigen Rennwochenende im Balaton Park hatte der Italiener mit starken Resultaten auf sich aufmerksam gemacht.

Natürlich profitiert Surra dabei auch von der enormen Konkurrenzfähigkeit der Ducati Panigale V4R, die aktuell das Maß der Dinge in der Superbike-WM ist. Dennoch überzeugt der Rookie zunehmend mit eigener Leistung und Konstanz.

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Warum Surra in der ersten Rennhälfte so stark ist

«Es war ein richtig gutes Rennen. Ich bin sehr happy und freue mich über dieses Ergebnis», erklärte Surra nach dem Rennen. «Mein Team und ich arbeiten sehr hart und die Resultate zeigen das. Ich spüre die Wärme des Teams und das hilft mir.»

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Im Duell mit Gerloff hatte Surra vor allem gegen Rennende zu kämpfen. Der Italiener setzte auf einen Pirelli-Entwicklungsreifen, der zwar zu Beginn Vorteile brachte, später aber nachließ. «Es war ein richtig hartes Duell mit Garrett. Die Kawasaki hat sehr viel Grip», analysierte der Ducati-Pilot. «Ich verwendete den Entwicklungs-Reifen. Damit war die Haftung in den letzten zehn Runden nicht gut. Dafür war er in den ersten Runden besser.»

Besonders beeindruckt zeigte sich Surra von seinem Rivalen auf der Kawasaki ZX-10RR. «Garrett ist ein sehr guter Fahrer. Er konnte gegen Rennende sehr enge Linien fahren», lobte der Italiener.

Motocorsa: Erwartungen weit übertroffen!

Die positiven Resultate der vergangenen Wochenenden sorgen intern bereits für große Zufriedenheit. Laut Surra wurden die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertroffen.

«Vor der Saison hatten wir das Ziel, Top-10- oder Top-15-Ergebnisse zu erreichen», verriet der Ducati-Pilot und verwies auf seine Gegner: «Die Superbike-WM ist eine sehr starke Kategorie. Hier gibt es ausschließlich schnelle Fahrer.»

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Trotz der starken Leistungen sieht Surra weiterhin Verbesserungspotenzial. Beim kommenden Test in Misano will er gemeinsam mit Motocorsa weiter intensiv an der Abstimmung der Panigale V4R arbeiten, um den nächsten Schritt zu machen.

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

33:20,149

1:30,109

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+15,529

1:30,748

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+16,783

1:31,037

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+22,947

1:30,801

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+23,177

1:30,982

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+23,643

1:31,133

9

08

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Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

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Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+23,869

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8

09

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Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

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Pata Maxus Yamaha

55

22

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1:31,503

7

10

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