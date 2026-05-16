Alberto Surra nach Kollision mit Sam Lowes: «Habe ihn nicht gesehen»

Für Alberto Surra wurde der erste Lauf der Superbike-WM in Most zu einem Wechselbad der Gefühle. Der Motocorsa-Ducati-Pilot startete von Position 5 in das Samstags-Rennen und zeigte zunächst eine starke Leistung. Der Italiener hielt sich in der Verfolgergruppe und lieferte sich mit Ducati-Markenkollege Sam Lowes einen intensiven Kampf um Platz 4.

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Lowes ging in der vierten Runde in Kurve 15 innen an Surra vorbei, doch der junge Italiener wollte in der folgenden Kurve 16 direkt kontern. Dabei kam es zur Berührung zwischen beiden Ducati-Piloten. Lowes stürzte und reagierte im Kiesbett sichtlich verärgert.

Die Rennleitung wertete die Aktion als Verursachen eines Sturzes und verhängte gegen Surra eine Long-Lap-Penalty. Durch die Strafe fiel der Ducati-Pilot bis auf Rang 12 zurück. Im Laufe des Rennens rettete er immerhin noch Platz 9, allerdings mit 25,6 Sekunden Rückstand auf Sieger Nicolo Bulega.

Schwieriger Auftakt in Most

Nach dem Rennen zeigte sich Surra selbstkritisch und erklärte zunächst die schwierige Ausgangslage des Wochenendes: «Wir hatten am Freitag wirklich Schwierigkeiten, aber das lag daran, dass ich die Strecke noch nie gesehen hatte und keine einzige Kurve dieses Kurses kannte. Im Vergleich zu Balaton ist es eine schwierigere Strecke, weil sie nicht wirklich zu meinem Fahrstil passt. Aber ich arbeite sehr intensiv mit dem Team zusammen und verstehe diese flüssigen Kurven immer besser. Ich verbessere mich Schritt für Schritt und das Team leistet wirklich großartige Arbeit.»

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Mit seiner Superpole-Leistung war der Italiener zufrieden: «Ich war sofort sehr schnell. Außerdem haben wir zwischen dem ersten und zweiten Reifen noch etwas an der Elektronik gefunden und das hat sich ausgezahlt.»

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Wenig Grip in Kurve 16 und eine leichte Berührung

Zur Kollision mit Lowes schilderte Surra seine Sicht der Dinge ausführlich: «Zuerst tut es mir natürlich leid für Sam, weil er gestürzt ist. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber ehrlich gesagt habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass er sich in der ersten Rechtskurve neben mich gesetzt hat, aber dann bin ich innen wieder neben ihn gekommen und habe nur auf den Kurveneingang geschaut. Deshalb wusste ich nicht, wer außen neben mir war.»

Surra vermutet, dass nicht sein Körperkontakt, sondern das Motorrad selbst den Crash ausgelöst haben könnte. «Ich habe ihn nicht mit meinem Körper berührt, aber wahrscheinlich mit dem Flügel der Verkleidung, weil mein rechtes Winglet danach fehlte. Es tut mir vor allem leid für das Team, weil sie das Motorrad reparieren müssen, und natürlich für ihn. Zum Glück hat er sich nichts Ernstes getan.»

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Kontakt zu Lowes hatte der Italiener nach dem Rennen nicht. «Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Sicherlich wird er wütend sein. Aber ich wurde selbst schon oft zu Boden gefahren und weiß daher, wie sich das anfühlt. Deshalb tut es mir leid. Es war natürlich keine Absicht. Niemals hätte ich daran gedacht, jemanden absichtlich abzuräumen.»

Surra betonte zudem den Respekt gegenüber seinen Konkurrenten: «Für mich sind Sam, Alex und auch alle anderen Fahrer Referenzpunkte, von denen ich lernen kann, um noch schneller zu werden. Niemals hätte ich daran gedacht, Sam absichtlich zu Fall zu bringen. Deshalb tut es mir leid.»