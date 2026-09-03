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Durchgefallen: Tarran Mackenzie bekam von den Rennärzten kein grünes Licht

Die Sommerpause der Superbike-WM 2026 reichte für Tarran Mackenzie nicht aus, um seine Verletzungen von Donington Park auszukurieren. Das Meeting in Magny-Cours findet ohne den Ducati-Piloten statt.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Tarran Mackenzie muss in Magny-Cours zuschauen
Tarran Mackenzie muss in Magny-Cours zuschauen
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie muss in Magny-Cours zuschauen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Donington Park zog sich Tarran Mackenzie bei einem Sturz Brüche am Schlüsselbein, am Schulterblatt sowie am linken Schien- und Wadenbein zu. Während die Brüche von Schien- und Schlüsselbein in getrennten Operationen fixiert wurden, sollten das Wadenbein und das Schulterblatt angesichts der langen Sommerpause von selbst verheilen.

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Es stand zu befürchten, dass die siebenwöchige Sommerpause möglicherweise nicht zur vollständigen Genesung ausreichen würde. Nach einem Monat klagte der Ducati-Privatier noch immer über Probleme im Bereich des Knöchels. Doch als er von seinen behandelnden Ärzten die Erlaubnis für eine Rennteilnahme erhielt, schöpfte der britische Superbike-Champion von 2021 wieder Hoffnung.

Rennärztin Monica Lazzarotti kam bei der obligatorischen Untersuchung am Donnerstag jedoch zu einer anderen Einschätzung und erklärte den Schotten für nicht einsatzfähig! Die Enttäuschung beim 30-Jährigen ist riesig.

Im Artikel erwähnt

«Ich habe seit dem Sturz so hart daran gearbeitet, wieder zu 100 Prozent fit zu werden, aber die Ärzte haben mir geraten, dem Heilungsprozess meines Beinbruchs mehr Zeit zu geben», sagte Mackenzie geknickt – und ist einsichtig. «So enttäuscht ich auch bin, verstehe ich die Situation dennoch. Ich muss auf meinen Körper achten, und ich weiß, dass ich hinsichtlich meiner Genesung nicht mehr hätte tun können – das ist leider die Situation, in der ich mich  befinde.»

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Das Mackenzie-Team MGM Optical Express Racing plant offenbar nicht, einen Ersatzpiloten für das Meeting in Magny-Cours aufzubieten. Das Teilnehmerfeld schrumpft dadurch auf 21 Fahrer.

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