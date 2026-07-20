Schwer gestürzter Tarran Mackenzie: So geht es dem Ducati-Privatier

Der Sturz von Tarran Mackenzie im zweiten freien Training war seltsam. Der Ducati-Privatier verlor beim Anbremsen der letzten Kurve nach einer Bodenwelle die Kontrolle über seine V4R und wurde von seinem Motorrad geschleudert und krachte in die Streckenbegrenzung ein.

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Neben einer Gehirnerschütterung zog sich der 30-Jährige aus Stirling Brüche des linken Schlüsselbeins, des Schulterblatts und des linken Schienbeins zu.

«Ach, verdammt … es lief doch so gut. Ich habe mich auf dem Motorrad so gut gefühlt wie noch nie in diesem Jahr», ärgert sich Mackenzie. «Ein kleiner Ausrutscher hat mich überrumpelt und mich hart getroffen. Ich habe einen ordentlichen Schlag abbekommen, aber ich kann von Glück sagen, dass ich nach dem heftigen Aufprall auf die Reifenwand nur diese Verletzungen davongetragen habe.»

Zehn Tage nach seinem Unfall wird klarer, wie der Genesungsprozess des Engländers aussehen wird. Dass die Superbike-WM bis zum Meeting in Magny-Cours (4. bis 6. September) in der Sommerpause befindet, ist für den MGM Optical Express Racing-Piloten Glück im Unglück.

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«Ich wurde bereits am Schienbein operiert, und hoffentlich wird mein Schlüsselbein auch bald operiert», gab Taz vergangene Woche ein Update. «Glücklicherweise müssen mein Wadenbein und mein Schulterblatt nicht operiert werden. Ein großes Dankeschön geht an die Streckenposten, Sanitäter und die Dorna-Mitarbeiter an der Rennstrecke. Am Ende ist es nur eine kleine Panne, alles wird gut.»