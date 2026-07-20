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Schwer gestürzter Tarran Mackenzie: So geht es dem Ducati-Privatier

Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Donington Park verletzte sich Ducati-Pilot Tarran Mackenzie bei einem Sturz schwer. So geht es dem Engländer im Superbike-Team MGM Optical Express.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Tarran Mackenzie ist guten Mutes
Tarran Mackenzie ist guten Mutes
Foto: Instagram/tarranmac95
Tarran Mackenzie ist guten Mutes
© Instagram/tarranmac95

Im Artikel erwähnt

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Der Sturz von Tarran Mackenzie im zweiten freien Training war seltsam. Der Ducati-Privatier verlor beim Anbremsen der letzten Kurve nach einer Bodenwelle die Kontrolle über seine V4R und wurde von seinem Motorrad geschleudert und krachte in die Streckenbegrenzung ein.

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Neben einer Gehirnerschütterung zog sich der 30-Jährige aus Stirling Brüche des linken Schlüsselbeins, des Schulterblatts und des linken Schienbeins zu.

«Ach, verdammt … es lief doch so gut. Ich habe mich auf dem Motorrad so gut gefühlt wie noch nie in diesem Jahr», ärgert sich Mackenzie. «Ein kleiner Ausrutscher hat mich überrumpelt und mich hart getroffen. Ich habe einen ordentlichen Schlag abbekommen, aber ich kann von Glück sagen, dass ich nach dem heftigen Aufprall auf die Reifenwand nur diese Verletzungen davongetragen habe.»

Im Artikel erwähnt

Zehn Tage nach seinem Unfall wird klarer, wie der Genesungsprozess des Engländers aussehen wird. Dass die Superbike-WM bis zum Meeting in Magny-Cours (4. bis 6. September) in der Sommerpause befindet, ist für den MGM Optical Express Racing-Piloten Glück im Unglück.

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«Ich wurde bereits am Schienbein operiert, und hoffentlich wird mein Schlüsselbein auch bald operiert», gab Taz vergangene Woche ein Update. «Glücklicherweise müssen mein Wadenbein und mein Schulterblatt nicht operiert werden. Ein großes Dankeschön geht an die Streckenposten, Sanitäter und die Dorna-Mitarbeiter an der Rennstrecke. Am Ende ist es nur eine kleine Panne, alles wird gut.»

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

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Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

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Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

34

23

+24,748

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Xavier Vierge

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