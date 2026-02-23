Weiter zum Inhalt
Tetsuta Nagashima (Honda): Der schwierige Spagat zwischen Test und Rennen

Als Ersatz für den verletzten Somkiat Chantra wurde Tetsuta Nagashima von Honda für den Superbike-Auftakt auf Phillip Island aufgeboten. Gleichzeitig sammelte er als Testfahrer Informationen.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Tetsuta Nagashima hatte auf Phillip Island zwei Aufgaben
Tetsuta Nagashima hatte auf Phillip Island zwei Aufgaben
Foto: Gold & Goose
Tetsuta Nagashima hatte auf Phillip Island zwei Aufgaben
© Gold & Goose

Weil die Honda-Einsatzfahrer Somkiat Chantra und Jake Dixon nach Stürzen beim privaten Training und Phillip-Island-Test verletzt ausfielen, nahmen nur die Testfahrer Tetsuta Nagashima und Ryan Vickers am Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 teil. Der als Wildcard-Pilot angemeldete Engländer war mit dem Testteam vor Ort, der Japaner mit dem permanenten Team.

Seit 2022 hat Nagashima an fünf Superbike-Wochenenden teilgenommen, wobei ein neunter Platz sein bestes Finish war – eingefahren im zweiten Lauf in Australien 2022. Am vergangenen Wochenende lief es nicht ganz so gut. Beim vorgelagerten Test hatte sich der 33-Jährige bereits auf seinen Renneinsatz vorbereiten können.

«Für mich ging es darum, einen Kompromiss zu finden, denn als Testfahrer konzentriert man sich darauf, viele Dinge auszuprobieren und eine Basis zu schaffen, während man als Einsatzfahrer viel näher am Limit sein muss», sagte Nagashima über seine doppelte Funktion. «Zusammen mit den anderen Fahrern auf der Strecke zu sein, hilft außerdem dabei, bestimmte Aspekte besser zu bewerten und verschiedene Situationen zu vergleichen. Ich fuhr nicht wie ein Verrückter, sondern konzentrierte mich darauf, alles zu spüren: das Motorrad, die Elektronik, wie alles reagiert. Ab Samstag habe ich versucht, die Rolle des Testfahrers etwas beiseite zu lassen und eher wie ein normaler Rennfahrer zu sein, etwas mehr zu pushen. Gleichzeitig habe ich Daten für die Zukunft gesammelt.»

Der Japaner qualifizierte sich als 17. für den ersten Lauf und erreichte die Platz  14.

«Der erste Lauf war gar nicht so schlecht», urteilte Nagashima. «Natürlich ist die Position alles andere als perfekt, aber wenn man bedenkt, dass ich Testfahrer bin, können wir das als solides Ergebnis betrachten. Mein Tempo war konstant, besonders in der zweiten Hälfte des Rennens. Während des Rennens konnte ich spüren und verstehen, wo wir das Motorrad verbessern müssen, insbesondere in Bezug auf die Traktion und auch auf der Elektronikseite. Sicher wissen wir bereits, wo wir Zeit verlieren, aber während des Rennens fühlt sich alles realer an. Ich habe mich besser gefühlt als im Qualifying und besser als am ersten Tag und während der Tests. Das bedeutet, dass wir uns Schritt für Schritt verbessern.»

Nachdem das Superpole-Race noch auf trockener Piste gestartet wurde, konnte Nagashima im verregneten zweiten Lauf seine Routine ausspielen und profitierte auch von Ausfällen und sorgte mit Platz 11 für das beste Honda-Ergebnis auf Phillip Island.

«Es fiel mir nicht leicht, sofort das richtige Gefühl zu finden. Hinzu kam, dass sich die Bedingungen im Laufe des Tages ständig änderten und wir nicht viele Daten für diese Situation hatten», erklärte der HRC-Angestellte. «Nach einem anspruchsvollen Sprintrennen muss ich sagen, dass das Gesamtgefühl mit dem Motorrad in Rennen 2 gar nicht so schlecht war. Es gab nur wenige Stellen, an denen ich mich aufgrund der Wassermenge auf der Strecke unwohl fühlte, aber das ist unter diesen Bedingungen ganz normal. Ich fiel in der Mitte der ersten Runde auf den letzten Platz zurück, aber ich versuchte, ruhig zu bleiben und meinen Rhythmus wiederzufinden. Schritt für Schritt gelang es mir, einige Fahrer zu überholen. Mein Tempo war nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Das Wichtigste war, Fehler zu vermeiden, also das Rennen ohne Sturz und ohne verrücktes Pushen zu beenden. Ich habe versucht, das Rennen zu managen und so viele nützliche Daten wie möglich für die Zukunft zu sammeln. Wenn ich auf das gesamte Wochenende zurückblicke, hat mir die Zusammenarbeit mit dem Team sehr gut gefallen.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

