Tickets verfügbar: Superbike-WM in Assen mit fünf Serien und elf Rennen
In unmittelbarer Nähe zur Grenze ist das Meeting in Assen für Superbike-Fans aus Deutschland wie ein Heimrennen. Das Programm ist mit fünf Serien und elf Rennen mit viel Action vollgepackt.
Nur wenige Rennstrecken auf der Welt sind so eng mit dem Motorradsport verbunden, wie der Circuit van Drehnte in Assen. Das kommt nicht von ungefähr, denn die 1955 erbaute permanente Rennstrecke wurde speziell auf die Anforderungen von Motorrädern zugeschnitten und wird gerne als 'Kathedrale' bezeichnet. Nach diversen Umbauten schrumpfte der Kurs auf eine Länge von 4542 Meter.
Die Superbike-Weltmeisterschaft gastiert in Assen seit 1992 ohne Unterbrechung, nur im ersten Jahr der Coronapandemie war eine Durchführung des Events nicht möglich.
Vier Weltmeisterschaften und eine Nachwuchsserie
In diesem Jahr sind vom 17. bis 19. April vier Weltmeisterschaften am Start. Neben der Superbike-WM sind dies die Supersport-WM, Sportbike-WM und die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Ergänzt wird der Zeitplan von der Nachwuchsserie Moto3 Northern Cup, wodurch der Zeitplan auf fünf Serien mit elf Rennen anwächst – Zuschauer vor Ort bekommen also viel Action auf der Rennstrecke geboten.
Die ersten Entscheidungen finden am Freitag mit der Superpole-Session der Rahmenserien statt – nur die Top-Kategorie trägt ihr Qualifying am Samstag aus. Das erste Rennen ist der erste Lauf der Frauen-WM um 11:50 Uhr.
Der Standard-Zeitplan wird weitgehend eingehalten, nur am Freitag finden das Training und Superpole der Frauen-WM zu abweichenden Zeiten statt. Die Hauptrennen der Superbike-Kategorie werden am Samstag und Sonntag um 16 Uhr gestartet.
Übrigens:
Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Assen
Freitag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:25
25
Moto4 Northern Cup
Freies Training 1
09:40
10:05
25
SPB-WM
Freies Training
10:20
11:05
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
12:00
40
SSP-WM
Freies Training
12:15
12:40
25
WorldWCR
Freies Training
13:30
13:55
25
Moto4 Northern Cup
Freies Training 2
14:10
14:35
25
SPB-WM
Superpole
15:00
15:45
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
16:40
40
SSP-WM
Superpole
16:55
17:20
25
WorldWCR
Superpole
17:35
18:05
30
Moto4 Northern Cup
Qualifying
Samstag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
09:30
10
SPB-WM
Warm Up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:10
10:20
10
SSP-WM
Warm Up
11:15
11:30
15
SBK-WM
Superpole
12:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 1
13:00
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 1
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
16:45
14 Rd.
Moto4 Northern Cup
Rennen 1
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
08:55
09:05
10
WorldWCR
Warm Up
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm Up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm Up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm Up
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
12:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 2
13:00
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
16:45
14 Rd.
Moto4 Northern Cup
Rennen 2
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