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Tickets verfügbar: Superbike-WM in Assen mit fünf Serien und elf Rennen

In unmittelbarer Nähe zur Grenze ist das Meeting in Assen für Superbike-Fans aus Deutschland wie ein Heimrennen. Das Programm ist mit fünf Serien und elf Rennen mit viel Action vollgepackt.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Razgatlioglu, Iannone und Aegerter: Drei Superbike-Piloten, die 2026 fehlen
Razgatlioglu, Iannone und Aegerter: Drei Superbike-Piloten, die 2026 fehlen
Foto: Gold & Goose
Razgatlioglu, Iannone und Aegerter: Drei Superbike-Piloten, die 2026 fehlen
© Gold & Goose

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Nur wenige Rennstrecken auf der Welt sind so eng mit dem Motorradsport verbunden, wie der Circuit van Drehnte in Assen. Das kommt nicht von ungefähr, denn die 1955 erbaute permanente Rennstrecke wurde speziell auf die Anforderungen von Motorrädern zugeschnitten und wird gerne als 'Kathedrale' bezeichnet. Nach diversen Umbauten schrumpfte der Kurs auf eine Länge von 4542 Meter.

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Die Superbike-Weltmeisterschaft gastiert in Assen seit 1992 ohne Unterbrechung, nur im ersten Jahr der Coronapandemie war eine Durchführung des Events nicht möglich.

Vier Weltmeisterschaften und eine Nachwuchsserie

In diesem Jahr sind vom 17. bis 19. April vier Weltmeisterschaften am Start. Neben der Superbike-WM sind dies die Supersport-WM, Sportbike-WM und die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Ergänzt wird der Zeitplan von der Nachwuchsserie Moto3 Northern Cup, wodurch der Zeitplan auf fünf Serien mit elf Rennen anwächst – Zuschauer vor Ort bekommen also viel Action auf der Rennstrecke geboten.

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Die ersten Entscheidungen finden am Freitag mit der Superpole-Session der Rahmenserien statt – nur die Top-Kategorie trägt ihr Qualifying am Samstag aus. Das erste Rennen ist der erste Lauf der Frauen-WM um 11:50 Uhr.

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Der Standard-Zeitplan wird weitgehend eingehalten, nur am Freitag finden das Training und Superpole der Frauen-WM zu abweichenden Zeiten statt. Die Hauptrennen der Superbike-Kategorie werden am Samstag und Sonntag um 16 Uhr gestartet.

Übrigens: Tickets für Spätentschlossene sind noch in ausreichender Anzahl ab 55 Euro verfügbar!

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Assen

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:25

25

Moto4 Northern Cup

Freies Training 1

09:40

10:05

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

11:05

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:00

40

SSP-WM

Freies Training

12:15

12:40

25

WorldWCR

Freies Training

13:30

13:55

25

Moto4 Northern Cup

Freies Training 2

14:10

14:35

25

SPB-WM

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

40

SSP-WM

Superpole

16:55

17:20

25

WorldWCR

Superpole

17:35

18:05

30

Moto4 Northern Cup

Qualifying

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:10

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

16:45

14 Rd.

Moto4 Northern Cup

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

08:55

09:05

10

WorldWCR

Warm Up

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

16:45

14 Rd.

Moto4 Northern Cup

Rennen 2

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

33:32,986

1:39,970

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+1,967

1:39,792

20

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+7,096

1:40,038

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+7,265

1:40,439

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

20

+10,079

1:40,324

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+15,105

1:40,786

10

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+16,508

1:40,863

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+17,743

1:40,671

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

20

+22,139

1:40,869

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

20

+22,610

1:40,958

6

Events

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  • Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
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  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
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    20.–22.02.2026
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    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
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    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
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    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
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    15.–17.05.2026
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