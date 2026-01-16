Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Tiefschlag für Honda-Werksteam: Somkiat Chantra fällt wochenlang aus

Fünf Wochen vor dem Auftakt der Superbike-WM 2026 in Australien hat sich Honda-Werksfahrer Somkiat Chantra beim Training mit einer Serien-Fireblade in Malaysia den rechten Unterarm gebrochen.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Vorbereitung für die Superbike-WM geht in die heiße Phase. Am 21./22. Januar findet im andalusischen Jerez der erste Wintertest 2026 statt, am 28./29. geht es im 350 Kilometer entfernten Portimao an der Algarve weiter. Dann verschicken die Teams ihr Material nach Australien, wo am 16./17. Februar die letzten beiden Vorsaisontesttage auf Phillip Island stattfinden, bevor am letzten Februar-Wochenende auf gleicher Strecke die ersten Rennen gefahren werden.

Werbung

Werbung

Nicht dabei in Jerez und Portimao: Superbike-Rookie Somkiat Chantra. Der Thailänder stürzte während eines Privattrainings mit einer serienmäßigen Honda CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia. Er wurde ins Krankenhaus nach Kuala Lumpur gebracht, wo Röntgenaufnahmen eine Fraktur seines rechten Unterarms zeigten.

Zurück in Thailand wird sich Chantra weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. Erst dann wird entschieden, ob der Bruch operiert und mit einer Platte fixiert werden muss.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Chantra erlebte 2025 eine enttäuschende Rookie-Saison in der MotoGP. Man hatte das Gefühl, dass er nie richtig angekommen ist in der Königsklasse – dazu kamen Verletzungen. Das Jahr beendete er mit mageren 7 Punkten auf Gesamtrang 26.

Werbung

Werbung

Ende September gab die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, bekannt, dass Chantra für 2026 in die Superbike-WM transferiert wird. Im Werksteam ist er Teamkollege von Jake Dixon.

Somkiat Chantra bei seinem ersten Test mit dem Honda-Superbike
Somkiat Chantra bei seinem ersten Test mit dem Honda-Superbike
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra bei seinem ersten Test mit dem Honda-Superbike
© Gold & Goose

Bei seinem ersten Test Ende November in Jerez schlug sich Chantra ordentlich. Am ersten Tag landete er mit 1:40,285 min auf Rang 9 der Zeitenliste und war 0,25 sec langsamer als Dixon. Am zweiten Tag konnte sich Chantra deutlich steigern: Er belegte erneut Platz 9, war aber um fast 0,8 sec schneller. Dixon konnte er dieses Mal rund 0,3 sec abnehmen, auf Bestzeithalter Alex Lowes (Bimota) verlor er 1,669 sec.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

  1. Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  3. The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  5. Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien