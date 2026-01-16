Tiefschlag für Honda-Werksteam: Somkiat Chantra fällt wochenlang aus
Fünf Wochen vor dem Auftakt der Superbike-WM 2026 in Australien hat sich Honda-Werksfahrer Somkiat Chantra beim Training mit einer Serien-Fireblade in Malaysia den rechten Unterarm gebrochen.
Die Vorbereitung für die Superbike-WM geht in die heiße Phase. Am 21./22. Januar findet im andalusischen Jerez
Nicht dabei in Jerez und Portimao: Superbike-Rookie Somkiat Chantra. Der Thailänder stürzte während eines Privattrainings mit einer serienmäßigen Honda CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia. Er wurde ins Krankenhaus nach Kuala Lumpur gebracht, wo Röntgenaufnahmen eine Fraktur seines rechten Unterarms zeigten.
Zurück in Thailand wird sich Chantra weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. Erst dann wird entschieden, ob der Bruch operiert und mit einer Platte fixiert werden muss.
Chantra erlebte 2025 eine enttäuschende Rookie-Saison in der MotoGP. Man hatte das Gefühl, dass er nie richtig angekommen ist in der Königsklasse – dazu kamen Verletzungen. Das Jahr beendete er mit mageren 7 Punkten auf Gesamtrang 26.
Ende September gab die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, bekannt, dass Chantra für 2026 in die Superbike-WM transferiert wird. Im Werksteam ist er Teamkollege von Jake Dixon.
Bei seinem ersten Test Ende November in Jerez schlug sich Chantra ordentlich. Am ersten Tag landete er mit 1:40,285 min auf Rang 9 der Zeitenliste und war 0,25 sec langsamer als Dixon. Am zweiten Tag konnte sich Chantra deutlich steigern: Er belegte erneut Platz 9, war aber um fast 0,8 sec schneller. Dixon konnte er dieses Mal rund 0,3 sec abnehmen, auf Bestzeithalter Alex Lowes (Bimota) verlor er 1,669 sec.
