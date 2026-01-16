Tiefschlag für Honda-Werksteam: Somkiat Chantra fällt wochenlang aus

Die Vorbereitung für die Superbike-WM geht in die heiße Phase. Am 21./22. Januar findet im andalusischen Jerez der erste Wintertest 2026 statt, am 28./29. geht es im 350 Kilometer entfernten Portimao an der Algarve weiter. Dann verschicken die Teams ihr Material nach Australien, wo am 16./17. Februar die letzten beiden Vorsaisontesttage auf Phillip Island stattfinden, bevor am letzten Februar-Wochenende auf gleicher Strecke die ersten Rennen gefahren werden.

Werbung

Werbung

Nicht dabei in Jerez und Portimao: Superbike-Rookie Somkiat Chantra. Der Thailänder stürzte während eines Privattrainings mit einer serienmäßigen Honda CBR1000RR-R auf dem Sepang International Circuit in Malaysia. Er wurde ins Krankenhaus nach Kuala Lumpur gebracht, wo Röntgenaufnahmen eine Fraktur seines rechten Unterarms zeigten.

Zurück in Thailand wird sich Chantra weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. Erst dann wird entschieden, ob der Bruch operiert und mit einer Platte fixiert werden muss.

Chantra erlebte 2025 eine enttäuschende Rookie-Saison in der MotoGP. Man hatte das Gefühl, dass er nie richtig angekommen ist in der Königsklasse – dazu kamen Verletzungen. Das Jahr beendete er mit mageren 7 Punkten auf Gesamtrang 26.

Werbung

Werbung

Ende September gab die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, bekannt, dass Chantra für 2026 in die Superbike-WM transferiert wird. Im Werksteam ist er Teamkollege von Jake Dixon.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Somkiat Chantra bei seinem ersten Test mit dem Honda-Superbike Foto: Gold & Goose Somkiat Chantra bei seinem ersten Test mit dem Honda-Superbike © Gold & Goose