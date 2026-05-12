Tommy Bridewell (Ducati): «Kämpfen bereits gegen Werksteams»

Als Späteinsteiger in die Superbike-WM 2026 hat Advocates Racing einen schweren Stand. Denn die Ducati V4R wurde erst im Januar geliefert, dann verhinderte das Wetter zu Jahresbeginn sinnvolle Tests. Außerdem wurde das Team aus den Resten von Petronas Honda neu zusammengewürfelt.

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Mit Tommy Bridewell hat das australische Ducati-Team zwar einen routinierten Piloten unter Vertrag, doch der 37-Jährige ist WM-Rookie und kennt nicht alle Rennstrecken – das Autodrom Most ist eine solche Piste.

«Eine weitere neue Rennstrecke für mich im Kalender», stöhnte Bridewell. «Ich muss sie genauso angehen wie Balaton: So viele Runden wie möglich fahren, um mich mit der Strecke vertraut zu machen und herauszufinden, wie ich das Beste aus mir und dem Motorrad herausholen kann. Ich mache mir keine Illusionen, dass es eine weitere Herausforderung wird.»

Auf dem Balaton Circuit schlug sich Bridewell im zweiten Lauf erstaunlich und kämpfte mit den Yamaha-Piloten Remy Gardner und Stefano Manzi – bis er in Runde 5 auf Platz 13 liegend stürzte.

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«Es war schon etwas enttäuschend, das Wochenende mit einem Sturz zu beenden. Ich glaube aber, wir hatten das bessere Tempo, aber ich hatte Mühe, zu überholen. Wir haben dieses Projekt gestartet, ohne genau zu wissen, wo wir stehen würden, und jetzt kämpfen wir gegen Werksteams und erfahrenere Fahrer», zählte der Ducati-Pilot die Fortschritte auf. «Aber ausgehend von dem, was wir in Balaton gezeigt haben, sollten wir weiter vorn mitmischen können und hoffentlich weiterhin Fortschritte machen und uns so weiterentwickeln, wie wir es bisher getan haben.»