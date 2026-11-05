Tommy Bridewell (Ducati) überzeugt: «Neue Regeln kommen mir entgegen»

Als sich Advocates Racing kurzfristig für den Einstieg in die Superbike-WM 2026 entschied, anstatt wie geplant die britische Superbike-Serie zu bestreiten, gab es viel Skepsis. Denn das von Lecha Khouri gegründete Ducati-Team wurde erst wenige Monate zuvor aus dem Boden gestampft und mit 38 Jahren war Tommy Bridewell der zweitälteste Pilot; außerdem fuhr der Engländer noch nie eine volle Saison in der Weltmeisterschaft.

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Wegen des spontanen WM‑Einstiegs verpasste Advocates den Saisonauftakt auf Phillip Island und war auch nicht bei jedem Meeting optimal aufgestellt. Doch der Ducati-Pilot fuhr fünfte Plätze in Aragon und Donington (jeweils Lauf 1) ein erreichte in zwölf von 33 Rennen die Top-10. Die Kehrseite der Medaille sind insgesamt acht Ausfälle und der 14. WM-Rang.

«Unsere Saison war klasse. Ich kann meinem Team für ihren Einsatz danken», sagte Bridewell im Gespräch mit Motorsport-Journalist Greg Haines auf der EICMA . «Jeder im Team, und auch der Inhaber Lee, sind in jeder Hinsicht außergewöhnlich und sie vertrauten mir. Es war ein gutes Gefühl, es allen Skeptikern zu zeigen, die uns das nicht zugetraut haben.»

Mit den Erfahrungen aus der Debütsaison blickt der Routinier zuversichtlich auf 2027. Das geänderte Balancesystems – ein Drehzahllimit soll zu starke Hersteller effektiver einbremsen, mutmaßlich also Ducati – versteht Bridewell als Chance.

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«Für 2027 wird sich vieles ändern, aber ich freue mich darauf – die Reifen von Michelin und auch die neuen Bremsen von Brembo. Dazu werden sich die Regeln ändern, damit die Rennen etwas umkämpfter werden», zählte der Ducati-Pilot die Neuerungen auf. «Und um ehrlich zu sein, mir wird das entgegenkommen, denn ich bin es gewohnt, mit ausgefahrenen Ellbogen zu kämpfen. Es wird also noch spannender werden, wobei ich es auch in diesem Jahr absolut genossen habe, dabei sein zu können. Bis es soweit ist, werde ich meine Schafe scheren, weiter trainieren und mich auf den ersten Test freuen. Vor Weihnachten legen wir auch noch einen Urlaub in den USA ein.»