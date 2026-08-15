Tommy Bridewell (Ducati) träumt vom Podest: «Brauche ein wenig Glück»

Advocates Racing wurde erst im vergangenen Jahr gegründet – mehrere Mitarbeiter des früheren Honda-Teams der Japanerin Midori Moriwaki fanden im Ducati-Team des Australiers Lecha Khouri eine neue Beschäftigung. Nach dem ersten Test wurde der ursprüngliche Plan, die britische Superbike-Serie zu bestreiten, verworfen und der WM-Einstieg beschlossen.

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Nach verhaltenen Meetings zu Saisonbeginn fährt Advocates-Pilot Thomas Bridewell seit Most regelmäßig in den Top-10. In Aragón und Donington preschte der Engländer sogar in die Top-5. Der 38-Jährige verliert deswegen aber nicht die Bodenhaftung.

«Das Hauptziel ist, weiter daran zu arbeiten», betonte der Hobbyfarmer. «Auf Strecken, auf denen ich noch nie war, scheinen wir irgendwo unter den Top-10 zu liegen, und auf Strecken, die ich besser kenne, wie Aragon oder Donington, kann ich etwas freier fahren und auf dem Motorrad noch etwas mehr herausholen. Ich wäre überglücklich, wenn ich dem Podium ein kleines Stück näherkommen könnte. Wir haben es schon unter die Top-5 geschafft, aber wir müssen realistisch bleiben. Ich weiß, dass ich ein bisschen Glück brauche, um um einen Podiumsplatz zu kämpfen. Aber ich muss auch sicherstellen, dass ich mich in eine Position bringe, in der ich diese Chance nutzen kann, wenn sie sich bietet.»

Magny-Cours und Cremona passen gut zu meinem Fahrstil. Tommy Bridewell (Ducati)

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Die erste Gelegenheit für ein Top-3-Finish wittert Bridewell unmittelbar nach der langen Sommerpause in Frankreich.

«Ich denke, dass Magny-Cours und auch danach Cremona potenziell ziemlich stark für uns sein werden und gut zu meinem Fahrstil passen könnten. Ich war vor ein paar Wochen mit meinem Trainingsmotorrad in Magny-Cours», verriet der WM-15. «Jerez ist eine weitere Strecke, die mir Spaß macht, aber es ist eine sehr europäische Strecke. So gut wie jeder Fahrer im Starterfeld kennt Jerez wie seine Westentasche, daher ist es dort ziemlich schwer, sich vom Feld abzusetzen. Und dann haben wir noch Estoril, wo ich noch nie war.»

Der Ducati-Privatier weiter: «Im Grunde freue ich mich einfach darauf, wieder auf die Strecke zu kommen und Rennen zu fahren. Ich vermisse die Zusammenarbeit mit dem Team im Moment, aber wir müssen einfach konzentriert, fit und gesund bleiben und dann hoffentlich ein wenig besser zurückkommen als zuvor.»