Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Tommy Bridewell (10.) schwärmt: Deshalb funktioniert das Ducati-System

Tommy Bridewell erreichte bei der Superbike-WM in Most starke Top-10-Resultate. Der Brite lobte vor allem Ducatis offenen Datenaustausch zwischen den Teams und die Schlagkraft der Panigale V4R.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Tommy Bridewell mit Mick Shanley
Tommy Bridewell mit Mick Shanley
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell mit Mick Shanley
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Tommy Bridewell setzt seine positive Entwicklung in der Superbike-WM 2026 fort. Der Brite, der erst beim zweiten Saisonwochenende mit dem neuen Advocates-Team in die Meisterschaft einstieg, überzeugte in Most mit seinen ersten Top-10-Ergebnissen auf der neuen Ducati Panigale V4R.

Werbung

Werbung

Für Bridewell ist der Fortschritt kein Zufall. Neben der Erfahrung von Technikdirektor Mick Shanley sieht der Brite vor allem das Material aus Borgo Panigale als entscheidenden Faktor. Nach schwierigen WM-Einsätzen mit Honda, bei denen Bridewell meist hinterherfuhr und häufig stürzte, erlebt der ehemalige BSB-Champion mit Ducati nun eine völlig andere Situation.

«Ich bin definitiv glücklich mit dem Fortschritt», erklärte Bridewell in Most. «Und ehrlich gesagt ist das auch ein Beweis dafür, wie Ducati arbeitet. Die Wahrheit ist: Wäre ich in dieser Position, wenn ich nicht auf einer Ducati sitzen würde? Das glaube ich nicht.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Deshalb ist Ducati der Konkurrenz voraus

Besonders beeindruckt zeigt sich der Brite von der offenen Datenpolitik innerhalb der Ducati-Struktur. «Die Erfolge sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Ducati die Daten offen teilt», erklärte Bridewell. «Ich war zuvor noch nie in Most und auch nicht im Balaton Park. Ich hatte diese Strecken nicht einmal gesehen, bevor ich dort angekommen bin.»

Werbung

Werbung

Die Möglichkeit, direkt auf die Daten der etablierten Ducati-Piloten zugreifen zu können, beschleunigt seinen Lernprozess enorm. «Nach dem ersten Training kann ich sofort die Daten von Yari (Montella), (Lorenzo) Baldassarri, Iker (Lecuona) oder Nicolo (Bulega) anschauen und sehe direkt, wo ich in Kurve 4, 12 oder 15 Zeit verliere – und auch warum», schilderte Bridewell.

Genau darin sieht der Brite den Schlüssel für seine schnellen Fortschritte. «Das ist unser Muster, wie wir uns verbessern. Ich lerne ständig dazu, indem ich analysiere und verstehe. Natürlich sind wir im Moment immer noch leicht im Rückstand, weil ich auf das Wissen der anderen angewiesen bin. Ich komme sehr unerfahren in dieses Projekt.»

Trotzdem nähert sich Bridewell Schritt für Schritt dem Niveau an, das er von sich selbst erwartet. «Ich versuche, so schnell wie möglich von null auf das Level zu kommen, auf dem ich sein möchte. Das ist nicht einfach», erklärte der Ducati-Pilot. «Aber ich glaube, dieses Wochenende beginnt langsam zu zeigen, was wirklich in uns steckt. Ich verstehe jetzt einfach immer mehr.»

Die starken Ergebnisse in Most unterstreichen, wie konkurrenzfähig die Ducati Panigale V4R aktuell ist. Während Bridewell mit Honda bei seinen früheren Gaststarts meist nur um hintere Positionen kämpfte, gelang ihm mit der Ducati nun direkt der Sprung in die Top 10.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Super Pole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

33:20,149

1:30,109

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+15,529

1:30,748

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+16,783

1:31,037

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+22,947

1:30,801

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+23,177

1:30,982

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+23,643

1:31,133

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+23,869

1:31,172

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+26,991

1:31,503

7

10

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

22

+27,740

1:31,373

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien