Toprak Razgatlioglu (29): Die Schattenseite des Ruhms

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
In der Superbike-WM hat Toprak mehr erreicht, als er sich hätte erträumen können. Spätestens mit dem ersten Titelgewinn mit BMW vor einem Jahr machte er sich zur Legende und wiederholte diesen Triumph 2025. Als dreifacher Weltmeister – den ersten gewann der 29-Jährige 2021 mit BMW – wechselt Razgatlioglu weiter in die MotoGP.
Nur Jonathan Rea (6) und Carl Fogarty (4) haben mehr Titel gewonnen, ebenfalls drei Weltmeisterschaften hat Troy Bayliss eingefahren. «Das habe ich nicht erwartet. Ich hatte immer diesen Traum, einmal eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Dass ich es nun sogar bereits dreimal geschafft habe, macht mich überglücklich», sagte der BMW-Pilot auf Nachfrage von James Toseland am Rande der FIM Awards. «Nun ziehe ich weiter und wechsle in die MotoGP. Das ist eine große Sache für mich und eine riesige Herausforderung.»
Den Grundstein für den Motorradsport in der Türkei legte Kenan Sofuoglu als fünffacher Supersport-Weltmeister, mit Razgatlioglu nimmt die Popularität rasant zu.
«Alle freuen sich mit mir und das ist schön. Ich werde immer bekannter, was einerseits großartig ist, aber auch anstrengend sein kann. Wenn ich jetzt in ein Restaurant oder sonstwo gehe, schauen viele Menschen hinter mir her, was sich nicht gerade fantastisch anfühlt», schilderte der 78-fache Superbike-Sieger. «Ich fange an, mich daran zu gewöhnen und damit umzugehen. Insgesamt ist es aber auch für die Türkei gut, denn das bedeutet, dass dieser Sport an Popularität gewinnt, weil sie mich beobachten. Bisher drehte sich in der Türkei alles um Fußball, aber es bewegt sich etwas. Wenn ich auch in der MotoGP erfolgreich sein kann, wird sich das in meiner Heimat weiter ändern.»
