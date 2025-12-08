Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Toprak Razgatlioglu (29): Die Schattenseite des Ruhms
Am Samstag erhielt Toprak Razgatlioglu bei den FIM Awards seine Auszeichnung für seinen dritten Superbike-Titel. Auch in seiner Heimat bekommen die Menschen mit, was für einen Superstar sie haben.
Superbike WM
Toprak Razgatlioglu (29): Die Schattenseiten des Ruhms Toprak Razgatlioglu (29): Die Schattenseiten des Ruhms Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu (29): Die Schattenseiten des Ruhms © Gold & Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Werbung
In der Superbike-WM hat Toprak mehr erreicht, als er sich hätte erträumen können. Spätestens mit dem ersten Titelgewinn mit BMW vor einem Jahr machte er sich zur Legende und wiederholte diesen Triumph 2025. Als dreifacher Weltmeister – den ersten gewann der 29-Jährige 2021 mit BMW – wechselt Razgatlioglu weiter in die MotoGP.
Werbung
Werbung
Nur Jonathan Rea (6) und Carl Fogarty (4) haben mehr Titel gewonnen, ebenfalls drei Weltmeisterschaften hat Troy Bayliss eingefahren. «Das habe ich nicht erwartet. Ich hatte immer diesen Traum, einmal eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Dass ich es nun sogar bereits dreimal geschafft habe, macht mich überglücklich», sagte der BMW-Pilot auf Nachfrage von James Toseland am Rande der FIM Awards. «Nun ziehe ich weiter und wechsle in die MotoGP. Das ist eine große Sache für mich und eine riesige Herausforderung.»
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Den Grundstein für den Motorradsport in der Türkei legte Kenan Sofuoglu als fünffacher Supersport-Weltmeister, mit Razgatlioglu nimmt die Popularität rasant zu.
Werbung
Werbung
«Alle freuen sich mit mir und das ist schön. Ich werde immer bekannter, was einerseits großartig ist, aber auch anstrengend sein kann. Wenn ich jetzt in ein Restaurant oder sonstwo gehe, schauen viele Menschen hinter mir her, was sich nicht gerade fantastisch anfühlt», schilderte der 78-fache Superbike-Sieger. «Ich fange an, mich daran zu gewöhnen und damit umzugehen. Insgesamt ist es aber auch für die Türkei gut, denn das bedeutet, dass dieser Sport an Popularität gewinnt, weil sie mich beobachten. Bisher drehte sich in der Türkei alles um Fußball, aber es bewegt sich etwas. Wenn ich auch in der MotoGP erfolgreich sein kann, wird sich das in meiner Heimat weiter ändern.»
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
616
2
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
603
3
Álvaro Bautista
Aruba.it Racing - Ducati
337
4
Andrea Locatelli
Pata Maxus Yamaha
310
5
Danilo Petrucci
BARNI Spark Racing Team
284
6
Alex Lowes
bimota by Kawasaki Racing Team
218
7
Xavier Vierge
Honda HRC
185
8
Sam Lowes
Elf Marc VDS Racing Team
184
9
Andrea Iannone
Team Pata Go Eleven
166
10
Axel Bassani
bimota by Kawasaki Racing Team
140
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Vergangen
    Aragon
    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Estoril
    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Spain
    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event
  1. Vergangen
    Aragon
    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Estoril
    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event
  3. Vergangen
    Spain
    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event
Superbike NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM