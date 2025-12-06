Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Toprak Razgatlioglu: «Wenn mir die Superbike-WM fehlt, komme ich zurück»

Als dreifacher Superbike-Weltmeister wechselt Toprak Razgatlioglu für 2025 in die MotoGP. Für eine Rückkehr lässt sich der 29-Jährige eine Hintertür offen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Toprak Razgatlioglu: «Wenn mir die Superbike-WM fehlt, komme ich zurück»
Toprak Razgatlioglu: «Wenn mir die Superbike-WM fehlt, komme ich zurück»
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu: «Wenn mir die Superbike-WM fehlt, komme ich zurück»
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In der Superbike-WM hat Toprak Razgatlioglu mehr erreicht, als es sich die meisten Piloten wünschen würden. Drei WM-Titel, 78 Siege und 173 Podestplätze aus 258 Rennstarts machen aus dem 29-Jährigen einen der erfolgreichsten Fahrer dieser Kategorie. Sein Meisterstück lieferte er 2024 mit dem ersten Weltmeisterschaftsgewinn von BMW ab, woran zuvor Könner wie Marco Melandri, Tom Sykes und weitere scheiterten.

Werbung

Werbung

Gerne hätte BMW mit seinem Erfolgsgaranten auch 2026 weitergemacht, aber Razgatlioglu suchte eine neue Herausforderung und wechselt zu Yamaha in die MotoGP. Nach elf Jahren im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft kommt auf den Türken eine große Umstellung zu. Nicht nur hinsichtlich der Prototypen-Motorräder und neuer Rennstrecken, auch der Umgang im GP-Fahrerlager ist weniger herzlich als bei den Superbikes.

«Ich bin mir nicht sicher, vielleicht werde ich es vermissen», sagte Toprak an seinem letzten Arbeitstag als Superbike-Pilot. «Wenn die Sehnsucht zur Superbike-WM zu groß wird, komme ich vielleicht für ein paar Rennen zurück. Ich habe schöne Erinnerungen. Der erste WM-Titel mit Yamaha war besonders, weil er für meinen Vater war. Aber auch die Titel mit BMW waren super, weil sie mein Ansehen stärkten.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

So gern Superbike-Fans Toprak Razgatlioglu für einen Gaststart begrüßen würden, so unwahrscheinlich ließe er sich organisieren. Allein 22 Wochenenden zwischen Februar und November ist der dreifache Weltmeister in der MotoGP verpflichtet.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

BMW Motorrad Motorsport

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Placeholder

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

Barni Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Placeholder

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien