Toprak über BMW-Aussichten 2026: Keine Chance in Australien, aber…

Nach Toprak Razgatlioglus Wechsel in die MotoGP beginnt für das BMW-Projekt in der Superbike-WM ein neues Kapitel. Die Weltmeister-Mannschaft der vergangenen beiden Jahre hat sich mit Miguel Oliveira und Danilo Petrucci neu aufgestellt, konnte sich jedoch weder beim finalen Test in Australien noch beim Trainingsauftakt am Freitag mit Spitzenzeiten in Szene setzen. Was erwartet Razgatlioglu also beim Saisonauftakt auf Phillip Island?

«Bulega fährt alleine an der Spitze, vielleicht setzt er sich ab», erklärte Razgatlioglu, der aktuell den abschließenden MotoGP-Wintertest in Thailand vorbereitet. Laut dem 29-jährigen Türken führt zumindest zum Saisonstart kein Weg an Bulega vorbei: «Er ist sehr schnell, er ist wirklich stark. Vielleicht kann er sich drei bis fünf Sekunden absetzen und danach alles verwalten. Das ist meine Erwartung. Ich weiß aber nicht, wer Zweiter und Dritter wird.»

Razgatlioglu: BMW in Australien nur Außenseiter

Dass einer der beiden BMW-Piloten aufs Podium fährt, wäre nach aktuellem Stand eine positive Überraschung. Rookie Oliveira, der am Freitag auf Platz 10 der kombinierten Wertung landete, gab ein Top-5-Ergebnis als Ziel aus. Das ist ambitioniert, denn das bisherige Renntempo enttäuschte.

Miguel Oliveira und Danilo Petrucci mit ihren 2026er-BMWs Foto: BMW Miguel Oliveira und Danilo Petrucci mit ihren 2026er-BMWs © BMW

«Für BMW ist Phillip Island ein bisschen schwierig», bestätigte Razgatlioglu. «Ich weiß das, weil ich dort zwei Jahre gefahren bin. Aber ich glaube, nach Phillip Island – also bei den Rennen in Europa – werden sie stärker zurückkommen. Denn dieses Motorrad ist sehr eigenartig.»

BMW ab Portimao deutlich stärker?

«Bei den Tests in Europa fühlt es sich wirklich gut an. Aber wenn man nach Australien geht, fühlt es sich komplett anders an. Und wenn man dann wieder nach Europa kommt, beginnt das Motorrad zu funktionieren. Ich glaube, sie werden in Europa stärker zurückkommen. Hier ist es aber ein bisschen schwierig – und auch sehr schwierig für die Fahrer. Denn sie hatten nicht viele Tests», verwies Razgatlioglu auf die von schlechtem Wetter überschatteten Testfahrten in Jerez und Portimao, die kaum Erkenntnisse lieferten.

BMW improvisierte beim Portimao-Test und wich nach Valencia aus. Doch dort fuhr man praktisch ohne Referenzwerte, da Valencia nicht zum Kalender der Superbike-WM gehört. Zudem fand der Einsatz im Rahmen eines Trackdays statt, bei dem sich das Team die Strecke mit Hobbyfahrern teilen musste.

«Sie sind nicht viel gefahren und konnten das Motorrad weder weiterentwickeln noch sich zu 100 Prozent daran anpassen. Aber ich glaube, nach Phillip Island werden sie stärker», kündigte Razgatlioglu an – und rechnet im Saisonverlauf somit wieder mit den beiden Werks-BMW.

