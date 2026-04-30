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Topraks Siegrekord interessiert Ducati-Star Nicolò Bulega angeblich nicht

Das Superbike-Meeting auf dem Balaton Park Circuit könnte der Schauplatz eines Rekords werden, sofern WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) seine unglaubliche Siegesserie fortsetzt.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega steht vor einem Rekord
Nicolo Bulega steht vor einem Rekord
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega steht vor einem Rekord
© Gold & Goose

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Seit dem zweiten Lauf in Estoril 2025 ist Nicolò Bulega ungeschlagen, in der Superbike-WM 2026 holte der Italiener nicht nur jeden Sieg, sondern dazu auch jede Pole-Position. Saisonübergreifend sind das bereits 13 Siege in Serie – so viele Rennen in Folge gewann bisher nur Toprak Razgatlioglu auf BMW in den Saisons 2024 und 2025.

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Sollte der Aruba.it Ducati-Werkspilot am kommenden Wochenende auf dem Balaton Park Circuit das erste Rennen gewinnen, wäre der 26-Jährige alleiniger Rekordhalter. «Der Rekord von 14 Siegen in Folge? Darüber denke ich nicht nach», beteuert Bulega. «Wenn es passiert, dann nur, weil wir unseren Job im ersten Lauf gut gemacht haben.»

Beim Debüt der ungarischen Piste im vergangenen Jahr fand das Superpole-Race auf nasser Piste statt und Bulega wurde nur 13. «Es ist keine ideale Strecke für meinen Fahrstil, habe ich es letztes Jahr dennoch geschafft, sowohl in Rennen 1 als auch in Rennen 2 den zweiten Platz zu belegen», betonte der Italiener. «Das Ziel ist wie immer, schon ab dem ersten freien Training am Freitagmorgen konkurrenzfähig zu sein.»

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Einen Durchmarsch des WM-Leaders könnte wohl nur sein Teamkollege Iker Lecuona verhindern, der immer besser mit der V4R zurechtkommt. «Wir machen von Rennen zu Rennen Fortschritte, und ich glaube, dass wir auch im Balaton Park sehr konkurrenzfähig sein können», glaubt der Spanier. «Ich kann jedoch nicht gerade behaupten, dass ich gute Erinnerungen an diese Strecke habe. Der Sturz im letzten Jahr ereignete sich nämlich zu einem sehr entscheidenden Zeitpunkt meiner Saison.»

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Zur Erinnerung: Lecuona gehörte zu den Opfern des übermotivierten Andrea Iannones, der in der zweiten Kurve des ersten Laufs einen Massensturz von sieben Piloten auslöste.

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