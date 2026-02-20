Weiter zum Inhalt
Trotz Platz 2 am Freitag: Alex Lowes beklagt eklatanten Bimota-Nachteil

Als Zweiter am Freitag hat Alex Lowes beim Auftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island das Podium ins Visier genommen. Der Bimota-Pilot über die Stärken und Schwächen der KB998.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Bimota kann nur im Windschatten mithalten
Bimota kann nur im Windschatten mithalten
Foto: Gold & Goose
Bimota kann nur im Windschatten mithalten
© Gold & Goose

Mit einem Jahr Erfahrung wird Bimota für die Superbike-WM 2026 stark eingeschätzt, was Alex Lowes und Axel Bassani am ersten Trainingstag auf Phillip Island mit den Plätzen 2 und 4 bestätigen. Dass der Engländer vor seinem Teamkollegen platziert ist, war etwas überraschend, denn beim vorgelagerten Test hatte der Italiener die Nase vorn.

«Im dritten Sektor habe ich mich im Vergleich zum Test deutlich gesteigert. Am Samstag werde ich noch am letzten Teil arbeiten», erklärte Lowes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ansonsten fühle ich mich gut und freue mich auf das Wochenende. Wir haben im FP2 ein paar kleinere Änderungen vorgenommen, die nicht in die richtige Richtung gingen. Es war mein erster Run mit dem neuen Hinterreifen, weshalb ich viele Runden damit fahren wollte – und er war gut.»

Ausrutscher im FP2: Erster Sturz seit langer Zeit von Alex Lowes

Nachdem sein Bruder Sam vom Ducati-Team MarcVDS im FP2 bereits bei Halbzeit gestürzt war, rutschte Alex wenige Minuten vor dem Ende harmlos aus.

«Der Sturz war schade. Ich fuhr gerade eine Rennsimulation und hatte sehr viel Verkehr – ich überholte Nagashima und noch ein paar andere. Das Gefühl dabei war super und der Reifen war immer noch gut. Als ich endlich freie Bahn hatte, bremste ich etwas zu tief in die vierte Kurve», schilderte der 35-Jährige aus Lincoln. «Es war ganz klar mein Fehler. Es war mein erster Sturz seit langer Zeit, weshalb ich etwas überrascht war – damit hatte ich nicht gerechnet.»

Bimota-Top-Speed lässt zu Wünschen übrig

Der Phillip Island Circuit ist als High-Speed-Piste bekannt und zählt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit um 180 km/h zu den schnellsten Pisten im Superbike-Kalender. Mit dem Motor der Kawasaki ZX-10RR ist das für Bimota kein Vorteil.

«Auf der Geraden komme ich nicht an den Yamaha und Honda vorbei. Wenn ich in den Rennen mit Ducati und BMW kämpfe, wird das eine harte Nuss», stöhnte Lowes. «Wir können also nur versuchen, uns irgendwie im Windschatten zu halten, um danach unsere Stärke in den Kurven zu nutzen und gleichzeitig den Reifenverschleiß zu kontrollieren. Wie unsere Performance sein wird, werden wir am Samstag herauszufinden.»

Ergebnis Superbike-WM auf Phillip Island, FP1 und FP2 kombiniert

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,858 min

2.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,354

+ 0,496 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,382

+ 0,524

4.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,468

+ 0,610

5.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,482

+ 0,624

6.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,484

+ 0,626

7.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,561

+ 0,703

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,657

+ 0,799

9.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,692

+ 0,834

10.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,746

+ 0,888

11.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,806

+ 0,948

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,834

+ 0,976

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,893

+ 1,035

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,917

+ 1,059

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,060

+ 1,202

16.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,313

+ 1,455

17.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,320

+ 1,462

18.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,388

+ 1,530

19.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,554

+ 1,696

20.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,786

+ 1,928

21.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,612

+ 2,754

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

25

1:29,101

02

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+0,253

03

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

25

+0,367

04

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

25

+0,381

05

Placeholder - Racer

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Placeholder - Racer

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

25

+0,383

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

13

+0,457

07

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

25

+0,481

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

25

+0,556

09

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

26

+0,598

10

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

22

+0,705

Events

Alle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
