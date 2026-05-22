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Trotz Schmerzen: Jake Dixon (Honda) will in Aragon sein SBK-Debüt geben

Erstmals seit Februar sahen wir Jake Dixon beim Superbike-Test in Misano wieder auf der Honda Fireblade. Obwohl bislang nicht annähernd fit, will der Engländer in Aragon endlich sein Renndebüt geben.

Superbike WM

Jake Dixon freut sich offensichtlich über seine Superbike-Rückkehr
Jake Dixon freut sich offensichtlich über seine Superbike-Rückkehr
Foto: Honda
Jake Dixon freut sich offensichtlich über seine Superbike-Rückkehr
© Honda

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Im Artikel erwähnt

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Jake Dixon hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Am 17. Februar war der Superbike-Rookie beim Phillip-Island-Test gestürzt und zog sich dabei eine komplexe Handverletzung zu. Über drei Monate später wagte der Honda-Pilot im Rahmen des zweitägigen Misano-Tests ein Comeback – dieses Mal ohne Sturz.

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Dixon trug seinen Arm zuerst lange in einer Schlinge und konnte die Belastung später nur langsam steigern. Deshalb wurde das Testprogramm für den 30-Jährigen darauf ausgelegt, dass er nicht zu viele Runden am Stück fuhr. Nach 50 Runden am Mittwoch ließ es Dixon am Donnerstag mit 37 Runden bereits ruhiger angehen.

Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
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Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Iker Lecuona (Ducati)
Iker Lecuona (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Foto: GeeBee Images
Jonathan Rea (Honda)
Jonathan Rea (Honda)
Foto: GeeBee Images
Sam Lowes (Ducati)
Sam Lowes (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Xavi Vierge (Yamaha)
Xavi Vierge (Yamaha)
Foto: GeeBee Images
Hannes Soomer (BMW)
Hannes Soomer (BMW)
Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
© GeeBee Images

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Im Artikel erwähnt

Dennoch erstaunlich: Auf seiner persönlich schnellsten Runde von 1:33,405 min war Dixon nur unwesentlich langsamer als sein Teamkollege Somkiat Chantra, der mittlerweile neun Rennen und viele Trainings mit der CBR1000RR-R absolviert hat.

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«Es fühlt sich so gut an, wieder beim Team zu sein», sagte Dixon erleichtert. «Mein Handgelenk schmerzt noch und ich konnte nur kurze Runden fahren, aber einfach wieder auf dem Motorrad zu sitzen, war großartig. Ich bin zufrieden damit, wie es hier gelaufen ist; es waren zwei gute Tage in Misano, obwohl ich nicht viele Runden oder lange Fahrten absolvieren konnte, da ich meine körperliche Verfassung noch vorsichtig dosieren muss. Schritt für Schritt versuchen wir, uns zu verbessern.»

Jake Dixon: Handgelenk schmerzt und ist geschwollen

Für Dixon ist klar: In einer Woche möchte er im MotorLand Aragon endlich sein Renndebüt in der Superbike-WM geben. Zuvor benötigt er jedoch die Freigabe der Rennärzte – und die ist kein Selbstgänger!

«Während der Sessions haben wir Eisbehandlungen gemacht und ich habe auch ständig mit meinem Physiotherapeuten gearbeitet, was wirklich geholfen hat. Am zweiten Tag bin ich weniger Runden gefahren als gestern, weil ich am ersten Tag wahrscheinlich etwas zu viel gegeben habe, sodass das Handgelenk immer noch ziemlich schmerzt und geschwollen ist, aber das haben wir erwartet», erzählte der frühere Moto2-Pilot. «Ich bin einfach froh, wieder auf dem Motorrad zu sitzen. Jetzt fahren wir mit dem Team nach Aragón und schauen, was dort möglich ist. Realistisch gesehen denke ich, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis ich mich auf dem Motorrad wieder fast zu 100 % fit fühle.»

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,769 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,182

+ 0,413 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,282

+ 0,513

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,284

+ 0,515

5.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:32,399

+ 0,630

6.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,430

+ 0,661

7.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,457

+ 0,688

8.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:32,496

+ 0,727

9.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,515

+ 0,746

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:32,561

+ 0,792

11.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,561

+ 0,792

12.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:32,737

+ 0,968

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:32,997

+ 1,228

14.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,059

+ 1,290

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,119

+ 1,350

16.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,218

+ 1,449

17.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,345

+ 1,576

18.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,405

+ 1,636

19.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,652

+ 1,883

20.

Hannes Soomer (EST)

BMW

1:34,000

+ 2,231

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,148

+ 2,379

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:36,909

+ 5,140

23.

Michele Pirro (I)

Ducati

1:37,060

+ 5,291

24.

Kevin Zannoni (I)

Ducati SSP

1:37,458

+ 5,689

25.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati SSP

1:37,563

+ 5,794

26.

Mattia Casadei (I)

Ducati SSP

1:37,890

+ 6,121

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:38,534

+ 6,765

28.

Matteo Ferrari (I)

Ducati SSP

1:38,668

+ 6,899

29.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP 2027

1:39,548

+ 7,779

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Team

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

86

8

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

81

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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