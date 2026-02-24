Weiter zum Inhalt
Trotz Sturz im zweiten Lauf: Alex Lowes (Bimota) zuversichtlich für Europa
Bimota war beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island die zweite Kraft. Ein Sturz im zweiten Lauf verhagelte Alex Lowes jedoch die Bilanz.
Superbike WM
Alex Lowes: Im Regen chancenlosAlex Lowes: Im Regen chancenlosFoto: Bimota
Alex Lowes: Im Regen chancenlos© Bimota
Der Phillip Island Circuit ist so einzigartig, dass Rückschlüsse auf die Kräfteverhältnisse auf anderen Rennstrecken schwer zu ziehen sind. Zumindest erfüllte sich die Erwartung, dass Ducati-Star Nicolò Bulega die Messlatte in der Superbike-WM 2026 sein wird – der Italiener sicherte sich die Pole-Position sowie jeweils mit der schnellsten Rennrunde alle drei Siege.
Ebenso wurde damit gerechnet, dass Bimota im zweiten Jahr mit der KB998 stärker auftreten würde, und auch das hat sich bestätigt. Nur Alex Lowes und Axel Bassani konnten mit der Ducati-Armada mithalten. Höhepunkt war das Superpole-Race, als der Italiener als Zweiter und der Engländer als Dritter gemeinsam auf dem Podium standen. Während Bassani im ersten Lauf Platz 4 eroberte und im zweiten Hauptrennen erneut als Zweiter brillierte, lief es für Lowes in den langen Rennen insgesamt jedoch etwas enttäuschender: Ein siebter Platz und ein Sturz.
«Wir haben das Motorrad für das dritte freie Training heute ein wenig verändert, und ich habe mich darauf sehr wohlgefühlt. Ich hatte etwas mehr Vertrauen in die Front, aber das hatten wir noch nicht über eine längere Distanz getestet», erklärte der 35-Jährige. «Ich hatte einen guten Start ins erste Rennen und war vielleicht drei Runden lang sehr zuversichtlich, aber dann fiel ich zurück. Aus dieser Sicht war es ein schwieriges Rennen, aber ich habe mein Bestes gegeben.»
Lowes weiter: «Ich bin sehr zufrieden mit unserer neuen Basisabstimmung, die wir uns in der zweiten Hälfte des letzten Winters erarbeitet hatten – aber hier hat sie nicht funktioniert. Zwischen Samstag und Sonntag haben wir wahrscheinlich die größte Änderung am Motorrad innerhalb eines Rennwochenendes vorgenommen. Mit dem Superpole-Race war ich ziemlich zufrieden, da ich mit einem Set-up gefahren bin, das ich vor dem Warm-up für vielleicht zehn Minuten ausprobiert hatte.»
Im verregneten zweiten Lauf war Lowes mit einer unpassenden Fahrwerksabstimmung ohnehin chancenlos. Sein Sturz passierte vor Runden vor dem Ende in Kurve 1. «Ich war mit einem Trocken-Set-up, aber mit Regenreifen gestartet. Mein Start war gut und ich führte fast in der ersten Runde. Dann merkte ich, dass ich das Motorrad nicht so in Schräglage bringen konnte wie die anderen, und fiel zurück. Das Ende war natürlich bitter, das ist Rennsport. Wir hatten zuvor keine Erfahrung im Nassen sammeln können. Mit einer Trockenabstimmung im Regen war es mehr als ohnehin ein Glücksspiel. Der Sturz war schade – ich lag an sechster Stelle, was okay gewesen wäre. Dennoch denke ich, dass ich ziemlich positiv nach Europa zurückkehren kann.»
Themen
  • Superbike WM
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Rennen
  2. Rennen
  3. Warm-up
  4. Startaufstellung
  5. Rennen
  6. Super Pole
  7. 3. Freies Training
  8. Startaufstellung
  9. Startaufstellung
  10. 2. Freies Training
  11. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
11
22
37:21,038
1:40,406
25
02
Axel BassaniBimota by Kawasaki Racing Team
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
47
22
+11,336
1:41,341
20
03
Álvaro BautistaBARNI Spark Racing Team
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
22
+17,790
1:41,529
16
04
Tarran MackenzieMGM Optical Express Racing
Tarran Mackenzie
MGM Optical Express Racing
95
22
+28,356
1:41,766
13
05
Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha
Andrea Locatelli
Pata Maxus Yamaha
55
22
+30,966
1:42,381
11
06
Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Danilo Petrucci
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
9
22
+31,901
1:41,975
10
07
Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Miguel Oliveira
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
88
22
+32,135
1:41,948
9
08
Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
7
22
+32,608
1:42,126
8
09
Lorenzo BaldassarriTeam GO Eleven
Lorenzo Baldassarri
Team GO Eleven
34
22
+33,241
1:41,968
7
10
Garrett GerloffKawasaki WorldSBK Team
Garrett Gerloff
Kawasaki WorldSBK Team
31
22
+48,734
1:43,212
6
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
