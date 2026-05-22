Trotz Sturz und Armpump glänzte Garrett Gerloff (Kawasaki) beim Misano-Test

Superbike WM • Neu
Yari Montella (Ducati): Viele Runden mit der neuen Suter-Schwinge
Kawasaki befindet sich in der Superbike-WM 2026 im Aufwind, und das bestätigte sich auch beim zweitägigen Misano-Test. Garrett Gerloff fuhr auf Augenhöhe mit den Bimota-Werkspiloten.
An der Vormachtsstellung von Ducati kann Garrett Gerloff zwar nicht rütteln, doch der Texaner mauserte sich immer mehr zum ‹Best of the Rest›. Zuletzt in Most fuhr der Kawasaki-Pilot im ersten Lauf als Vierter sein bisher bestes Saisonergebnis ein.
Angesichts einer bereits ausgereizten ZX-10RR kommt der Aufschwung von Gerloff überraschend und hat vielfältige Gründe. Zum einen engagiert sich der japanische Hersteller mit neuen Teilen wieder etwas stärker, zum anderen war seine erste Kawasaki-Saison von einer langen Umstellungsphase geprägt, auch durch Kommunikationsprobleme mit seinem italienischen Crew-Chief. Für 2026 holte Gerloff deshalb den erfahrenen Ingenieur Les Pearson in sein Team, mit dem er schon zuvor bei Yamaha und BMW zusammengearbeitet hatte.
Beim Misano-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche bestätigte der frisch vermählte Gerloff seine derzeit starke Performance. In der kombinierten Zeitenliste belegt der einzige Kawasaki-Pilot hinter fünf Ducati und im Sandwich der Bimota-Werkspiloten den sechsten Rang.
In 1:32,457 min büßte Gerloff 0,688 sec auf die Testbestzeit von Superbike-Überflieger Nicolò Bulega (Ducati) ein. Während seiner insgesamt 157 Runden wurde der US-Amerikaner am zweiten Testtag von Unterarmkrämpfen geplagt.
«Wir hatten zwei Testtage in Misano, und der erste Tag lief richtig gut. Ich war sehr zufrieden mit dem Gefühl und dem Zustand des Motorrads», lobte Gerloff. «Der letzte Tag begann mit einem Sturz etwas schwieriger. Letztendlich bin ich aber zufrieden mit den Erkenntnissen, die wir über das Motorrad gewonnen haben, und freue mich auf das nächste Rennen.»
Pos
Fahrer
Motorrad
Zeit
Diff
1.
Nicolo Bulega (I)
Ducati
1:31,769 min
2.
Iker Lecuona (E)
Ducati
1:32,182
+ 0,413 sec
3.
Yari Montella (I)
Ducati
1:32,282
+ 0,513
4.
Sam Lowes (GB)
Ducati
1:32,284
+ 0,515
5.
Alberto Surra (I)
Ducati
1:32,399
+ 0,630
6.
Axel Bassani (I)
Bimota
1:32,430
+ 0,661
7.
Garret Gerloff (USA)
Kawasaki
1:32,457
+ 0,688
8.
Alex Lowes (GB)
Bimota
1:32,496
+ 0,727
9.
Lorenzo Baldassarri (I)
Ducati
1:32,515
+ 0,746
10.
Remy Gardner (AUS)
Yamaha
1:32,561
+ 0,792
11.
Tarran Mackenzie (GB)
Ducati
1:32,561
+ 0,792
12.
Xavi Vierge (E)
Yamaha
1:32,737
+ 0,968
13.
Stefano Manzi (I)
Yamaha
1:32,997
+ 1,228
14.
Tommy Bridewell (GB)
Ducati
1:33,059
+ 1,290
15.
Andrea Locatelli (I)
Yamaha
1:33,119
+ 1,350
16.
Michael vd Mark (NL)
BMW
1:33,218
+ 1,449
17.
Somkiat Chantra (T)
Honda
1:33,345
+ 1,576
18.
Jake Dixon (GB)
Honda
1:33,405
+ 1,636
19.
Jonathan Rea (GB)
Honda
1:33,652
+ 1,883
20.
Hannes Soomer (EST)
BMW
1:34,000
+ 2,231
21.
Alessandro Delbianco (I)
Yamaha
1:34,148
+ 2,379
22.
Philipp Öttl (D)
Ducati SSP
1:36,909
+ 5,140
23.
Michele Pirro (I)
Ducati
1:37,060
+ 5,291
24.
Kevin Zannoni (I)
Ducati SSP
1:37,458
+ 5,689
25.
Alessandro Zaccone (I)
Ducati SSP
1:37,563
+ 5,794
26.
Mattia Casadei (I)
Ducati SSP
1:37,890
+ 6,121
27.
Riccardo Rossi (I)
Ducati SSP
1:38,534
+ 6,765
28.
Matteo Ferrari (I)
Ducati SSP
1:38,668
+ 6,899
29.
Philipp Öttl (D)
Ducati SSP 2027
1:39,548
+ 7,779
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