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Trotz Sturz und Armpump glänzte Garrett Gerloff (Kawasaki) beim Misano-Test

Kawasaki befindet sich in der Superbike-WM 2026 im Aufwind, und das bestätigte sich auch beim zweitägigen Misano-Test. Garrett Gerloff fuhr auf Augenhöhe mit den Bimota-Werkspiloten.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Garrett Gerloff hat derzeit eine starke PhaseGarrett Gerloff hat derzeit eine starke Phase
Garrett Gerloff hat derzeit eine starke Phase
Foto: Kawasaki
Garrett Gerloff hat derzeit eine starke Phase
© Kawasaki

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Im Artikel erwähnt

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An der Vormachtsstellung von Ducati kann Garrett Gerloff zwar nicht rütteln, doch der Texaner mauserte sich immer mehr zum ‹Best of the Rest›. Zuletzt in Most fuhr der Kawasaki-Pilot im ersten Lauf als Vierter sein bisher bestes Saisonergebnis ein.

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Angesichts einer bereits ausgereizten ZX-10RR kommt der Aufschwung von Gerloff überraschend und hat vielfältige Gründe. Zum einen engagiert sich der japanische Hersteller mit neuen Teilen wieder etwas stärker, zum anderen war seine erste Kawasaki-Saison von einer langen Umstellungsphase geprägt, auch durch Kommunikationsprobleme mit seinem italienischen Crew-Chief. Für 2026 holte Gerloff deshalb den erfahrenen Ingenieur Les Pearson in sein Team, mit dem er schon zuvor bei Yamaha und BMW zusammengearbeitet hatte.

Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Iker Lecuona (Ducati)
Iker Lecuona (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Foto: GeeBee Images
Jonathan Rea (Honda)
Jonathan Rea (Honda)
Foto: GeeBee Images
Sam Lowes (Ducati)
Sam Lowes (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Xavi Vierge (Yamaha)
Xavi Vierge (Yamaha)
Foto: GeeBee Images
Hannes Soomer (BMW)
Hannes Soomer (BMW)
Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
© GeeBee Images

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Im Artikel erwähnt

Beim Misano-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche bestätigte der frisch vermählte Gerloff seine derzeit starke Performance. In der kombinierten Zeitenliste belegt der einzige Kawasaki-Pilot hinter fünf Ducati und im Sandwich der Bimota-Werkspiloten den sechsten Rang.

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In 1:32,457 min büßte Gerloff 0,688 sec auf die Testbestzeit von Superbike-Überflieger Nicolò Bulega (Ducati) ein. Während seiner insgesamt 157 Runden wurde der US-Amerikaner am zweiten Testtag von Unterarmkrämpfen geplagt.

«Wir hatten zwei Testtage in Misano, und der erste Tag lief richtig gut. Ich war sehr zufrieden mit dem Gefühl und dem Zustand des Motorrads», lobte Gerloff. «Der letzte Tag begann mit einem Sturz etwas schwieriger. Letztendlich bin ich aber zufrieden mit den Erkenntnissen, die wir über das Motorrad gewonnen haben, und freue mich auf das nächste Rennen.»

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,769 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,182

+ 0,413 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,282

+ 0,513

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,284

+ 0,515

5.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:32,399

+ 0,630

6.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,430

+ 0,661

7.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,457

+ 0,688

8.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:32,496

+ 0,727

9.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,515

+ 0,746

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:32,561

+ 0,792

11.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,561

+ 0,792

12.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:32,737

+ 0,968

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:32,997

+ 1,228

14.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,059

+ 1,290

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,119

+ 1,350

16.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,218

+ 1,449

17.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,345

+ 1,576

18.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,405

+ 1,636

19.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,652

+ 1,883

20.

Hannes Soomer (EST)

BMW

1:34,000

+ 2,231

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,148

+ 2,379

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:36,909

+ 5,140

23.

Michele Pirro (I)

Ducati

1:37,060

+ 5,291

24.

Kevin Zannoni (I)

Ducati SSP

1:37,458

+ 5,689

25.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati SSP

1:37,563

+ 5,794

26.

Mattia Casadei (I)

Ducati SSP

1:37,890

+ 6,121

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:38,534

+ 6,765

28.

Matteo Ferrari (I)

Ducati SSP

1:38,668

+ 6,899

29.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP 2027

1:39,548

+ 7,779

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

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103

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

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101

7

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bimota by Kawasaki Racing Team

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86

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Miguel Oliveira

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85

9

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