Trotz Sturz und Armpump glänzte Garrett Gerloff (Kawasaki) beim Misano-Test

An der Vormachtsstellung von Ducati kann Garrett Gerloff zwar nicht rütteln, doch der Texaner mauserte sich immer mehr zum ‹Best of the Rest›. Zuletzt in Most fuhr der Kawasaki-Pilot im ersten Lauf als Vierter sein bisher bestes Saisonergebnis ein.

Werbung

Werbung

Angesichts einer bereits ausgereizten ZX-10RR kommt der Aufschwung von Gerloff überraschend und hat vielfältige Gründe. Zum einen engagiert sich der japanische Hersteller mit neuen Teilen wieder etwas stärker, zum anderen war seine erste Kawasaki-Saison von einer langen Umstellungsphase geprägt, auch durch Kommunikationsprobleme mit seinem italienischen Crew-Chief. Für 2026 holte Gerloff deshalb den erfahrenen Ingenieur Les Pearson in sein Team, mit dem er schon zuvor bei Yamaha und BMW zusammengearbeitet hatte.

Beim Misano-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche bestätigte der frisch vermählte Gerloff seine derzeit starke Performance. In der kombinierten Zeitenliste belegt der einzige Kawasaki-Pilot hinter fünf Ducati und im Sandwich der Bimota-Werkspiloten den sechsten Rang.

Werbung

Werbung

In 1:32,457 min büßte Gerloff 0,688 sec auf die Testbestzeit von Superbike-Überflieger Nicolò Bulega (Ducati) ein. Während seiner insgesamt 157 Runden wurde der US-Amerikaner am zweiten Testtag von Unterarmkrämpfen geplagt.

«Wir hatten zwei Testtage in Misano, und der erste Tag lief richtig gut. Ich war sehr zufrieden mit dem Gefühl und dem Zustand des Motorrads», lobte Gerloff. «Der letzte Tag begann mit einem Sturz etwas schwieriger. Letztendlich bin ich aber zufrieden mit den Erkenntnissen, die wir über das Motorrad gewonnen haben, und freue mich auf das nächste Rennen.»

Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten