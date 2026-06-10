TV und Stream: Wo man den Superbike-Klassiker in Misano live verfolgen kann

Supersport-WM • Neu
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Mit dem Meeting auf dem Misano World Circuit beginnt die zweite Saisonhälfte der Superbike-WM 2026. Wo und wie Fans der seriennahen Weltmeisterschaft bewegte Bilder live sehen können.
Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.
Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Misano werden am Freitag ab 10:15 Uhr und 14:50 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams aller Kategorien um 9:35 Uhr und 10:45 Uhr.
In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag beginnt die Live-Übertragung im Free-TV um 14:40 Uhr, am Sonntag um 13:10 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.
Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.
Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Video-Pass ist für die restliche Saison für 34,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.
Freitag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:25
25 min
WorldWCR
Freies Training
09:40
10:05
25
SPB-WM
Freies Training
10:20
11:05
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
12:00
40
SSP-WM
Freies Training
12:15
12:35
20
Ducati-Academy
Freies Training
13:30
13:55
25
WorldWCR
Superpole
14:10
14:35
25
SPB-WM
Superpole
15:00
15:45
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
16:40
40
SSP-WM
Superpole
16:55
17:20
25
Ducati-Academy
Qualifying
Samstag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10 min
WorldWCR
Warm Up
09:20
09:30
10
SPB-WM
Warm Up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:10
10:20
10
SSP-WM
Warm Up
11:15
11:30
15
SBK-WM
Superpole
12:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 1
13:00
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 1
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
16:45
10 Rd.
Ducati-Academy
Rennen 1
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
08:55
09:05
10 min
WorldWCR
Warm Up
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm Up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm Up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm Up
11:00
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
11:50
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 2
12:45
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
15:15
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
16:20
10 Rd.
Ducati-Academy
Rennen 2
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