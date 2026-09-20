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Überraschung: Twan Smits lässt Euro-Moto-Finale für SBK in Cremona sausen

Nur noch ein Event der Euro Moto 2026 steht aus, doch Twan Smith verzichtet auf Hockenheim und übernimmt ab Cremona die Yamaha R1 von Bahattin Sofuoglu in der Superbike-WM.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Twan Smits fährt die Superbike-WM 2026 zu Ende
Twan Smits fährt die Superbike-WM 2026 zu Ende
Foto: Apreca
Twan Smits fährt die Superbike-WM 2026 zu Ende
© Apreca

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Nach gemischten Ergebnissen zu Beginn der Euro Moto 2026 hat Twan Smits bei seinem Heimrennen in Assen eine Aufholjagd gestartet. Der Apreco-Yamaha-Pilot holte sich von der Pole-Position beide Laufsiege und dominierte anschließend auf dem Nürburgring in derselben Weise. Als Gesamtdritter kann der 22-Jährige beim Saisonfinale in Hockenheim maximal noch Marcel Schrötter (BMW) von Platz 2 verdrängen.

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Smits fährt seine zweite Saison in der Superbike-Kategorie und gab auf dem TT Circuit Assen Mitte April mit einer Wildcard sein Debüt in der Weltmeisterschaft. Das Motorrad entsprach nicht dem WM-Reglement, entsprechend waren die Plätze 21, 21 und 22 einzuschätzen.

Superbike-WM-Chance wichtige als Euro-Moto-Finale

Nun kam heraus: Smits wird nicht in Hockenheim an den Start gehen, sondern die letzten drei Meetings der Superbike-WM 2026 im Yamaha-Team Motoxracing verbringen. Dort ist das Motorrad von Bahattin Sofuoglu freigeworden. Die Chance, sich in der Weltmeisterschaft zu präsentieren, ist für Smits wichtiger als die Euro Moto, auch wenn er dadurch Rang 3 möglicherweise an Markus Reiterberger (BMW) verlieren könnte.

Im Artikel erwähnt

Der Einsatz bei Motoxracing wird jedoch kein einfacher, denn das von Sandro Carusi geführte Team erlebt eine enttäuschende Saison, was auch an den Schwierigkeiten von Yamaha liegt, die das private Team noch härter treffen als die Werksfahrer. Zweiter Fahrer ist Rookie Mattia Rato, der für Smits die Messlatte sein wird.

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Bahattin Sofuoglu: Rückkehr in Supersport-Kategorie

Sofuoglu wiederum wird in die Supersport-Kategorie zurückkehren und die Saison bei QJ Motor zu Ende fahren. Da kein drittes Motorrad eingesetzt wird, bedeutet dies das Aus von Marcos Ramirez, von dem man mehr erwartet hatte.

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