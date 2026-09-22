Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Fix: Twan Smits (22) wechselt ab Cremona in die Superbike-WM 2026

Statt am kommenden Wochenende in Hockenheim das Saisonfinale der Euro Moto zu bestreiten, wird Twan Smits mit dem Yamaha-Team Motoxracing die restlichen Rennen der Superbike-WM 2026 bestreiten.

Superbike WM

Twan Smits ist ab Cremona ein Superbike-WM-Pilot
Twan Smits ist ab Cremona ein Superbike-WM-Pilot
Foto: Team Apreco/Damon Teerink
Twan Smits ist ab Cremona ein Superbike-WM-Pilot
© Team Apreco/Damon Teerink

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Erst am Sonntag sickerte ein kurzfristiger Personalwechsel bei Motoxracing durch. Weil Bahattin Sofuoglu in die Supersport-Kategorie zurückkehren wollte, benötigte das italienische Yamaha-Team einen adäquaten Nachfolger, der bereits am kommenden Wochenende in Cremona verfügbar war.

Werbung

Werbung

Dass dieser Ersatz Twan Smits sein wird, kommt ein wenig überraschend, denn der Niederländer wäre normalerweise für Apreco Yamaha bei der Euro Moto in Hockenheim im Einsatz. Jedoch ist der Titelgewinn für den 22‑Jährigen außer Reichweite und so ist der Wechsel in die Superbike-WM hinsichtlich der Zukunft die interessantere Alternative.

Damit Smits nicht gänzlich unvorbereitet auf die R1 im WM-Trimm steigt, organisierte Motoxracing bereits einen Test. «Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, diese neue Erfahrung zu starten», sagte Smits zu seinem Wechsel. «In der Weltmeisterschaft zu fahren, ist für mich ein wahr gewordener Traum. Dass ich dies mit Motoxracing Yamaha tun darf, macht es zu etwas ganz Besonderem. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dies möglich gemacht haben, und ganz besonders bei Yamaha dafür, dass sie an mich glauben. Ich werde mein Bestes geben, um dieses Vertrauen mit maximalem Einsatz zurückzuzahlen.»

Im Artikel erwähnt

Teamchef Sandro Carusi kannte Smits bereits, denn als der Niederländer mit seiner Euro-Moto-Yamaha in diesem Jahr mit einer Wildcard beim Meeting in Assen dabei war, hatten seine Piloten größte Mühe, ihn hinter sich zu halten. «Er ist ein junger Fahrer, der bereits beachtliches Talent zeigt, und ich bin sicher, dass das gesamte Team alles tun wird, um ihm die richtigen Voraussetzungen zu bieten, damit er seine beste Leistung zeigen kann», versprach Carusi.

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

553

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

407

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

247

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

201

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

198

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

171

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

169

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

126

9

Alberto Surra

Motocorsa Racing

120

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

119

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  4. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM