Twan Smits (Yamaha): Schwierige Wochen, dann große Fortschritte

Es waren gleich zwei unerwartete Wendungen, als Bahattin Sofuoglu sein Superbike-Engagement bei Motoxracing zugunsten einer Rückkehr in Supersport-WM ins QJ-Team beendete und gleichzeitig Twan Smits von der Euro Moto die verwaiste Yamaha R1 des Türken übernahm. Der Niederländer ließ dafür das Saisonfinale der IDM-Nachfolgeserie in Hockenheim sausen und verlor dadurch den dritten Rang an Markus Reiterberger.

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Dafür sammelte Smits bei den Meetings in Cremona, Estoril in Jerez wichtige Erfahrungen, die ihm im nächsten Jahr helfen werden – das Yamaha-Team verpflichtete den 22-Jährigen als Teamkollegen von Mattia Rato, der 2027 seine zweite Superbike-Saison mit Motoxracing bestreiten wird.

«Wir beenden die Saison mit einem großen Schritt in die richtige Richtung», betonte Smits nach dem Saisonfinale. «Es waren ein paar schwierige Wochen, aber am letzten Renntag haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ein riesiges Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, diese Reise möglich zu machen. Ich bin unglaublich dankbar für die Gelegenheit, dieses Fahrerlager erleben zu dürfen, und habe jeden Moment davon genossen. Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und hoffentlich im Laufe des Jahres 2027 große Fortschritte zu erzielen.»

In Assen hatte Smits mit seinem Euro Moto-Team Apreco einen Gaststart absolviert. Sein bestes Finish war ein 16. Platz im zweiten Lauf auf dem Cremona Circuit. Die Hoffnung ist groß, dass das private Yamaha-Team von den Änderungen im Balancesystem profitierten wird.

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