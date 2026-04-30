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Unbekannter Balaton Park: Für Tommy Bridewell (Ducati) ein Grund zur Freude

In seiner ersten Superbike-Saison kämpft das Ducati-Team Advocates an vielen Fronten. Für das bevorstehende Rennwochenende auf dem Balaton Circuit ist Tommy Bridewell dennoch verhalten zuversichtlich.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Tommy Bridewell freut sich auf den Balaton Circuit
Tommy Bridewell freut sich auf den Balaton Circuit
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell freut sich auf den Balaton Circuit
© Gold & Goose

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Als neues Superbike-Team muss Advocates Racing viel lernen, und das gilt umso mehr für das Meeting auf dem Balaton Park Circuit. Während mit der Ducati V4R Fortschritte gemacht werden, ist die ungarische Strecke für Tommy Bridewell unbekanntes Land.

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Die meisten Teilnehmer kennen die 4075 Meter lange Piste von ihrem Debüt im vergangenen Jahr, doch der Engländer fährt 2026 seine erste volle Saison in der Weltmeisterschaft und hatte dort auch keinen Test.

«Das Gute daran ist, dass alle anderen auch erst einmal dort waren», schmunzelte der Engländer. «Aber ich kann festhalten, dass ich mich wirklich darauf freue. Es ist eine Strecke, auf der ich noch nie war, also muss ich sie mir schnell einprägen. Ich persönlich muss mir erst einmal ein Bild vom Streckenverlauf machen, und dann ist es das Ziel des Teams, weiter auf dem Erreichten aufzubauen.»

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Mick Shanley, der technische Direktor im britisch-australischen Team, berichtete bei SPEEDWEEK.com jüngst vom spontanen Einstieg von Advocates in die Superbike-WM. Der Balaton Circuit wird eine noch größere Herausforderung als es zu Saisonbeginn Portimão und Assen darstellten. Zumindest konnte Bridewell sein Motorrad im Rahmen eines Tests besser kennenlernen.

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«Nach dem positiven Rennen in Assen freue ich mich wirklich auf Ungarn, und ich war in der Zwischenzeit in Aragón, um mit meinem V4R-Trainingsmotorrad noch ein paar Kilometer zu sammeln», verriet der Haudegen. «Ich fühlte mich fit und bereit, wenn wir auf ein weiteres Rennwochenende zusteuern.»

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