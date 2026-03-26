Unendliches Vertrauen: Kenan Sofuoglu lässt Sohn Zayn (6) Superbike fahren

Als Sohn eines fünffachen Supersport-Weltmeisters kam Zyan Sofuoglu früh in den Kontakt mit Motorrädern, Karts, Jet-Ski und anderen schnellen Vehikeln. Auf der eigenen Rennstrecke von Kenan Sofuoglu trainiert er zudem regelmäßig mit professionellen Rennfahrern wie Toprak Razgatlioglu oder den Öncü-Zwillingen.

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Es ist faszinierend zu beobachten, wie Zyan mithilfe eines Hockers auf ein Motorrad steigt, um kurz darauf wie selbstverständlich einen Wheelie zu zeigen! Talent und Feingefühl sind ohne Zweifel extrem ausgeprägt. Kürzlich machte Zayn eine neue Erfahrung: Vater Kenan setzte ihn auf eine über 200 PS starke BMW M1000RR und Zayn fuhr mit beachtlicher Schräglage gekonnt Kurve um Kurve.

Klar ist aber auch: Angesichts einer Größe von etwa 110 cm und eines Gewichts von nur 23 kg kann Zyan keine Kontrolle über das Motorrad ausüben. Im Falle eines Falles hätte es gefährlich werden können.