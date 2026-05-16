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Ungewohnte Uhrzeit: Erster Superbike-Lauf in Most live ab 14:00 Uhr

Wegen der MotoGP in Barcelona wurde der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most leicht modifiziert. Wo und wann man den ersten Lauf live sehen kann.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Hält die Siegserie von Nicolo Bulega in Most an?
Hält die Siegserie von Nicolo Bulega in Most an?
Foto: Gold & Goose
Hält die Siegserie von Nicolo Bulega in Most an?
© Gold & Goose

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Das kommende Wochenende ist für Fans der MotoGP und Superbike-WM ein Motorsportfest. Der Terminkonflikt wurde bestmöglich gelöst, um eine umfangreiche und nahtlose Live-Übertragung zu gewährleisten.

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Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Linear – also bei Kabel oder Satellit – ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt.

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Vom bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit beginnt der durchgängige Live-Stream am Samstag und Sonntag um 8:55 Uhr und 10:45 Uhr. Vor einem Jahr gewann Toprak Razgatlioglu auf BMW den ersten Lauf sowie den Sprint; im zweiten Lauf triumphierte Nicolò Bulega (Ducati). Der Italiener ist 2026 der Favorit und könnte den Siegrekord weiter ausbauen. In diesem Jahr gewann der 26-Jährige alle zwölf Rennen, saisonübergreifend sind es sogar 16 Rennen.

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Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden.

Allerdings steht das Rennwochenende in Tschechien im Konflikt mit der MotoGP in Barcelona. Als Rechteinhaber beider Serien verlegte die Dorna den Startzeitpunkt daher für den ersten Lauf auf 14 Uhr, wodurch eine Live-Übertragung ab 13:55 Uhr möglich ist. Ebenfalls ungewohnt ist die Berücksichtigung des Superpole-Race als Wiederholung am Sonntag um 13:05 Uhr. Das zweite Hauptrennen wird dann wieder ab 15:15 Uhr live gezeigt.

Einzige Option für bewegte Bilder im Jahr 2026 ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027, also auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 49,90 Euro.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

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Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Most/CZ

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

SSP-WM

Warm up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:30

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

14:00

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

15:15

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

19 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

1:30,791

02

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

6

+0,066

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

24

+0,142

04

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+0,208

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

19

+0,275

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

21

+0,426

07

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

21

+0,453

08

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+0,458

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

9

+0,497

10

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

17

+0,563

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    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
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    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
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    Motorland Aragón, Spanien
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    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
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