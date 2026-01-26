Weiter zum Inhalt
Unwetter in Portimao: Wintertests ad absurdum, BMW-Präsentation abgesagt!

Der finale Superbike-Wintertest in Portimao droht ins Wasser zu fallen. Sturmwarnung, abgesagte Termine und logistische Planspiele befeuern die Kritik: Sind Januar-Tests in Europa noch sinnvoll?

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Auf Portimao rollt eine Unwetterfront zu
Auf Portimao rollt eine Unwetterfront zu
Foto: Gold & Goose
Auf Portimao rollt eine Unwetterfront zu
© Gold & Goose

Eigentlich sollte in Portimao in dieser Woche der letzte Feinschliff vor dem Start der Superbike-WM 2026 erfolgen. Doch statt produktiver Testarbeit bestimmt das Wetter erneut die Schlagzeilen. Für den Kurs an der Algarve gilt eine Unwetterwarnung mit heftigen Windböen und starken Regenfällen.

BMW reagierte bereits und strich die für Dienstagabend geplante Teampräsentation. Ob beim Test am Mittwoch und Donnerstag überhaupt ein Fahrer auf die Strecke gehen kann, ist derzeit fraglich.

Intern wurde bei BMW sogar über einen kurzfristigen Umzug des Tests nach Valencia nachgedacht. Doch dieser Plan ist aber nur schwer zu realisieren: Transport, Hotelbuchungen, Streckenmiete und Personal – ein spontaner Ortswechsel bedeutet enorme logistische und finanzielle Belastungen. Die Situation zeigt einmal mehr, wie verwundbar die aktuelle Testplanung ist.

Frust bei den Teams: Hohe Kosten, großes Risiko

Bereits der Jerez-Test in der vergangenen Woche war ein Musterbeispiel für das Dilemma der Wintertests in Europa. Abgesehen von einem rund zweistündigen Zeitfenster, in dem mit Trockenreifen gefahren werden konnte, war die Strecke nahezu durchgehend nass. Wertvolle Vergleichsdaten gingen verloren, Entwicklungsprogramme mussten abgebrochen oder verschoben werden.

Bereits der Jerez-Test fiel ins Wasser
Bereits der Jerez-Test fiel ins Wasser
Foto: Gold & Goose
Bereits der Jerez-Test fiel ins Wasser
© Gold & Goose

Ein BMW-Insider brachte gegenüber SPEEDWEEK.com die Frustration vieler Beteiligter auf den Punkt: «Es ist jedes Jahr das gleiche. Wir reisen an die Strecken und finden schlechtes Wetter vor. Das verursacht hohe Kosten. Es wäre deutlich besser, außerhalb von Europa zu testen. Dann könnte man bei guten Bedingungen wichtige Erfahrungen sammeln. Doch es ziehen nicht alle an einem Strang.»

Besonders problematisch ist die Situation für Teams mit großem Entwicklungsbedarf. BMW hat mit Miguel Oliveira und Danilo Petrucci zwei Neuzugänge verpflichtet, die dringend mehr Fahrzeit auf der M1000RR benötigen. Ducati steht mit einem neuen Motorrad vor der Aufgabe, grundlegende Abstimmungsarbeit zu leisten. Hinzu kommen mehrere Rookies, die im gesamten Winter kaum echte Testkilometer sammeln konnten.

Ignoriert Superbike-WM-Promoter Dorna ein grundlegendes Problem?

Die Konsequenz: Viele Fahrer und Teams reisen mit einem erheblichen Testrückstand zum Saisonauftakt nach Australien. Anstatt mit ausgereiften Set-ups und klaren Daten in Phillip Island anzukommen, müssen Grundlagenarbeit und Materialvergleiche unter Rennbedingungen nachgeholt werden – ein sportlicher und sicherheitsrelevanter Nachteil.

Die aktuellen Probleme befeuern erneut die Diskussion über Sinn und Unsinn von Januar-Tests in Europa. Während die MotoGP und andere Serien längst auf wärmere Regionen ausweichen, müssen die Teams der Superbike-WM an traditionellen Testplänen festhalten – mit vorhersehbaren Ergebnissen. Sturm, Regen und Terminchaos sind längst keine Ausnahme mehr, sondern die Regel. Der Wunsch nach einem von Promoter Dorna organisierten Test außerhalb von Europa besteht seit Jahren, doch umgesetzt wurde er bisher nicht.

Der Winter 2026 zeigt drastisch: Wenn Entwicklung, Chancengleichheit und Sicherheit ernst genommen werden sollen, braucht es ein Umdenken. Tests unter Dauerregen und Orkanböen sind kein Ersatz für strukturierte Vorbereitung.

