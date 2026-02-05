Weiter zum Inhalt
Verregnete Wintertests: Sam Lowes (Ducati) macht sich keine Sorgen

Normalerweise wären die Vorbereitungen der Teams auf die Superbike-WM 2026 weitgehend abgeschlossen, doch die Wintertests waren verregnet. Ducati-Pilot Sam Lowes macht sich deswegen keine Sorgen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Sam Lowes sieht dem Saisonauftakt gelassen entgegen
Sam Lowes sieht dem Saisonauftakt gelassen entgegen
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes sieht dem Saisonauftakt gelassen entgegen
© Gold & Goose

Nur am ersten Testtag in Portimão setzte sich Sam Lowes auf sein Motorrad, doch auch das war bei widrigen Streckenbedingungen kaum mehr als ein Funktionstest. Die Geheimnisse der neuen Ducati V4R gilt es in Australien zu erkunden, wo unmittelbar vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island der offizielle Dorna-Test stattfindet.

«Ich denke, es wird ein arbeitsreicher und sehr wichtiger Test für viele Fahrer werden. Allerdings ist es in Australien auch ganz anders, was die Rennstrecke und die Umgebung betrifft – also ist es ziemlich einzigartig. Wahrscheinlich freuen sich alle darauf, dort anzukommen und zu fahren», erzählte Lowes, nach den bisher wenigen Runden bei den Wintertests im Januar in Jerez und Portimão. «Vielleicht wird es in der ersten Runde ein paar unterschiedliche Ergebnisse geben, mal sehen. Das könnte interessant werden. Ich finde es frustrierend, aber eher aus fahrerischer Sicht, einfach um wieder auf Geschwindigkeit zu kommen.»

Die Superbike-WM 2026 wird die dritte Saison von Lowes in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Nicht wenige trauen dem Engländer einen deutlichen Sprung nach vorn zu. Im vergangenen Jahr stand der 35-Jährige als WM-Achter in fünf Rennen auf dem Podest.

«Ich mache mir keine allzu großen Gedanken, aber aus rein fahrerischer Sicht wäre es schön, noch ein paar Runden zu fahren, bevor ich ins Flugzeug nach Australien steige», bedauerte Lowes die durchwachsene Saisonvorbereitung. «Ich finde es frustrierend, aber eher aus rein fahrerischer Sicht, einfach um wieder auf Geschwindigkeit zu kommen. Ich habe volles Vertrauen in mein Team, volles Vertrauen in Ducati; das neue Motorrad ist offensichtlich sehr stark.»

