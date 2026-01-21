Vertrauensbeweis von Ducati: Philipp Öttl durfte neues Superbike V4R fahren

Philipp Öttl gehört zu wenigen Supersport-Fahrern, die beim ersten Wintertest 2026 der Superbike-Asse in Jerez dabei sind. Weil es den ganzen Mittwoch nass war, von leichtem Nieselregen bis Wolkenbruch, investierte keines der Superbike-Teams mehr als einen halben Testtag. Die Testtage sind ohne Zugeständnisse (Concessions) auf zehn pro Fahrer und Saison beschränkt, die Teams überlegen sich also genau, bei welchen Verhältnissen testen Sinn macht.

«Es ging nur darum zu prüfen, ob alles funktioniert, damit die Einsatzfahrer keinen ganzen Testtag brauchen, sondern nur einen halben», schilderte Philipp beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Südspanien. «Ich fuhr raus, drehte eine Runde und kam wieder an die Box. Mit dem Motorrad von Bulega durfte ich etwas länger fahren. In meinen Augen ist die neue Panigale eine Evolution, keine Revolution. Dieses Bike braucht aber auch keine Revolution, viele Sachen sind sehr ähnlich wie am Vorgänger. Aber ich fuhr ja auch nur ein paar Runden, da kann ich nichts sagen. Nach zwei Tagen, oder womöglich einem Vergleichstest, könnte ich mehr sagen.»

Philipp Öttl auf der neuen Ducati Panigale V4R Foto: Gold & Goose Philipp Öttl auf der neuen Ducati Panigale V4R © Gold & Goose

Gesamt kam Öttl so mit vier Motorrädern auf 18 Runden, wovon zehn fliegende waren. «Dieses Motorrad kannst du mit meinem damals bei Go Eleven nicht vergleichen», hielt der 29-Jährige fest. «Das ist die rote Ducati, das Werksmotorrad. Es hat Spaß gemacht und mich hat es gefreut, dass sie an mich gedacht haben. Letztes Jahr hatten wir das Thema schon mal und ich hätte in der Früh fahren sollen, dann war das Wetter aber nicht schlecht genug.»

