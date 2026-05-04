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Vier Meetings und kein Fortschritt: Honda fuhr auch in Ungarn hinterher

Nach vier Meetings der Superbike-WM 2026 steht Honda vor einem Scherbenhaufen. Das Rennwochenende auf dem Balaton Circuit markierte einen neuen Tiefpunkt.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Somkiat Chantra fuhr in Ungarn zumindest viele Runden auf der Honda
Somkiat Chantra fuhr in Ungarn zumindest viele Runden auf der Honda
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra fuhr in Ungarn zumindest viele Runden auf der Honda
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Nach vier Jahren mit Iker Lecuona und Xavi Vierge ohne nachhaltige Fortschritte wagte die Honda Racing Corporation für die Superbike-WM 2026 einen personellen Neustart und tauschte beide Piloten sowie Schlüsselpersonen im Werksteam aus. Mit Somkiat Chantra, Jake Dixon und der Unterstützung durch Rekordweltmeister Jonathan Rea als Testfahrer sollte es vorwärts gehen.

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Doch der Thailänder verletzte sich noch vor Saisonbeginn bei einem Trainingssturz auf dem Sepang Circuit und gab erst beim Europaauftakt in Portimão sein Renndebüt; in Assen verletzte sich der 27-Jährige erneut und musste auf die Rennen verzichten. Und Dixon ist seit einem Sturz beim Phillip-Island-Test zum Zuschauen verdammt. Dass Rea im Winter wegen der Folgen seines Sturzes beim Saisonfinale in Jerez im Superpole-Race erst im Januar seine neue Tätigkeit aufnehmen konnte, kam erschwerend hinzu.

Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Fortschritte waren jedoch auch am vergangenen Wochenende auf dem Balaton Park Circuit schwer auszumachen. Chantra qualifizierte sich als 21. und fuhr in den Rennen die Plätze 19, 19 und 15 ein; die Rückstände mit 55, 25 und 53 sec gewaltig – pro Runde sind das 2,5 sec! Der 15. Platz war zudem begünstigt von fünf Ausfällen und einer doppelten Long-Lap-Strafe von Álvaro Bautista (Ducati).

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Positiv hervorzuheben war allenfalls, dass Chantra seine Rundenzeit mit jeder Session auf geringem Niveau verbessern konnte, abgesehen von der Superpole. «Im Qualifying waren die Bedingungen etwas heißer und die Streckentemperatur war gestiegen», erklärte der Honda-Pilot. «Sobald ich Vollgas gab, spürte ich mehr Wheel-Spin und hatte vor allem beim Herausfahren aus den Kurven Probleme. Wir haben für das erste Rennen einige Änderungen am Set-up des Motorrads und auch an der Elektronik vorgenommen. Das war ein Schritt nach vorn, und wir konnten im Rennen eine gewisse Verbesserung feststellen, aber ich konnte das angestrebte Tempo immer noch nicht halten.»

Der Honda-Pilot weiter: «Im Superpole-Race haben wir einige Änderungen am Motorrad und an der Elektronik vorgenommen, und das Fahrgefühl war etwas besser. Mein Tempo war konstanter, das war also ein positiver Schritt. In Rennen 2 hatten wir in den ersten Runden mehr zu kämpfen, weil ich etwas Hinterradschlupf hatte, aber im Laufe des Rennens konnte ich mein Tempo verbessern. Ich habe mich darauf konzentriert, konstanter zu fahren, und konnte meine beste Rundenzeit des Wochenendes fahren. Insgesamt gibt es einige kleine positive Aspekte, wie zum Beispiel, dass ich heute in die Punkte gefahren bin. Wir wissen, dass wir bislang nicht dort sind, wo wir hinwollen, also werden wir weiter hart arbeiten.»

Bitter: Nach dem Rennwochenende in Ungarn ist nach wie vor Testfahrer Tetsuta Nagashima mit sieben Punkten als WM-19. bester Honda-Pilot der Gesamtwertung. Der Japaner hatte Chantra auf Phillip Island vertreten und erreichte als Elfter im zweiten Rennen auch das beste Honda-Finish in diesem Jahr.

Die zweite Honda fuhr am vergangenen Wochenende Yuki Kunii, von dem keine Wunder zu erwarten waren. Der 23-Jährige fuhr in allen drei Rennen letzte Plätze ein.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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