Von Aprilia bis ZXMoto: Alle neuen Motorräder der Superbike-Serien 2026
Wenige Tage vor Beginn der Superbike-WM 2026 veröffentlichte der Weltverband FIM eine aktualisierte Liste der homologierten Motorräder für die seriennahe Weltmeisterschaft.
Superbike WM
Nicolo Bulega pilotierte beim Phillip-Island-Test die schnellste DucatiNicolo Bulega pilotierte beim Phillip-Island-Test die schnellste DucatiFoto: Gold & Goose
Nicolo Bulega pilotierte beim Phillip-Island-Test die schnellste Ducati© Gold & Goose
Nachdem die Supersport-WM 300 nach der vergangenen Saison abgeschafft wurde, hat die seriennahe Weltmeisterschaft 2026 eine neue Zusammensetzung. Neben der Superbike-, Supersport-WM und Frauen-WM ergänzt die neue Sportbike-WM das Format.
In diesem Zuge wurden das Reglement und viele andere FIM-Dokumente geändert – unter anderem die Liste der homologierten Motorräder. Um neue Motorräder einsetzen zu können, müssen die Hersteller diese bis zum jeweiligen Saisonauftakt vom Weltverband homologieren lassen. Dieser Prozess ist umfangreich und dauert Monate.
Garrett Gerloff mit der Kawasaki ZX10-RR 2026Garrett Gerloff mit der Kawasaki ZX10-RR 2026Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff mit der Kawasaki ZX10-RR 2026© Gold & Goose
In der Superbike-WM gibt es für 2026 zwei Änderungen. Ducati setzt eine komplett neue V4R ein, die den Phillip-Island-Test mit fünf Piloten in den Top-8 dominierte. Ein Update erhielt zudem die Kawasaki ZX-10RR, bei der die Aerodynamik mit ausladenden Wings im Mittelpunkt steht.
Die Supersport-Liste enthält mit ZXMoto als Hersteller einen komplett neuen Eintrag. Obwohl die 820RR sehr neu ist, ist der Homologationsprozess bereits komplett abgeschlossen.
ZXMoto-Pilot Federico CaricasuloZXMoto-Pilot Federico CaricasuloFoto: Gold & Goose
ZXMoto-Pilot Federico Caricasulo© Gold & Goose
Anders das Bild in der Sportbike-Serie. Die Aprilia RS660, Kawasaki ZX-6R 636, Honda CBR600RR, Suzuki GSX-8R und Yamaha R7 sind homologiert, wobei die Suzuki als einziges Motorrad nur die erste Phase passiert hat. Stand 17. Februar liegt eine Homologation für die Kove 450RR sowie für die Triumph Daytona 660 noch nicht vor, was bis zum Saisonauftakt am 27. März erfolgt sein muss. Da in der WorldWCR die Yamaha R7 als Einheitsmotorrad eingesetzt wird, erübrigt sich eine Homologationsliste.
  • Demnächst
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
