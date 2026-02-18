Von Aprilia bis ZXMoto: Alle neuen Motorräder der Superbike-Serien 2026

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Nachdem die Supersport-WM 300 nach der vergangenen Saison abgeschafft wurde, hat die seriennahe Weltmeisterschaft 2026 eine neue Zusammensetzung. Neben der Superbike-, Supersport-WM und Frauen-WM ergänzt die neue Sportbike-WM das Format.
In diesem Zuge wurden das Reglement und viele andere FIM-Dokumente geändert – unter anderem die Liste der homologierten Motorräder. Um neue Motorräder einsetzen zu können, müssen die Hersteller diese bis zum jeweiligen Saisonauftakt vom Weltverband homologieren lassen. Dieser Prozess ist umfangreich und dauert Monate.
In der Superbike-WM gibt es für 2026 zwei Änderungen. Ducati setzt eine komplett neue V4R ein, die den Phillip-Island-Test mit fünf Piloten in den Top-8 dominierte. Ein Update erhielt zudem die Kawasaki ZX-10RR, bei der die Aerodynamik mit ausladenden Wings im Mittelpunkt steht.
Die Supersport-Liste enthält mit ZXMoto als Hersteller einen komplett neuen Eintrag. Obwohl die 820RR sehr neu ist, ist der Homologationsprozess bereits komplett abgeschlossen.
Anders das Bild in der Sportbike-Serie. Die Aprilia RS660, Kawasaki ZX-6R 636, Honda CBR600RR, Suzuki GSX-8R und Yamaha R7 sind homologiert, wobei die Suzuki als einziges Motorrad nur die erste Phase passiert hat. Stand 17. Februar liegt eine Homologation für die Kove 450RR sowie für die Triumph Daytona 660 noch nicht vor, was bis zum Saisonauftakt am 27. März erfolgt sein muss. Da in der WorldWCR die Yamaha R7 als Einheitsmotorrad eingesetzt wird, erübrigt sich eine Homologationsliste.
