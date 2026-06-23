Von Misano nach Japan: Welche Superbike-Piloten beim Suzuka 8h dabei sind
Die Pause zwischen den Superbike-Meetings in Misano und Donington bietet sich für einen Urlaub an, doch einige Piloten der seriennahen Weltmeisterschaft streben beim Suzuka 8h nach Ruhm.
Bei zwölf Meetings zwischen Ende Februar und Mitte Oktober lassen sich längere Unterbrechungen zwischen zwei Rennwochenenden der Superbike-WM nicht vermeiden. Fast zwei Monate pausiert die Weltmeisterschaft mit serienbasierten Motorrädern zwischen Donington Park (12. Juli) und Magny-Cours (6. September), aber auch vor dem Traditionsevent in England stehen die Räder für drei Wochen still.
Während einige Piloten ihren Aufenthalt in Misano verlängert haben, um sich mit ihren Familien eine Auszeit zu gönnen, begannen andere mit den Vorbereitungen auf eine besondere Herausforderung: das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka vom 3. bis 5. Juli.
Für die japanischen Hersteller ist das Rennen extrem wichtig und ein Sieg hebt das Ansehen eines jeden Fahrers enorm. Insbesondere Honda und Yamaha schicken regelmäßig ihre besten Piloten in speziellen Werksteams ins Rennen.
Prominentester Superbike-Pilot ist
Im Werksteam der Honda Racing Corporation
Im Honda-Team Harc-Pro tritt der Japaner
Ebenfalls als Ersatz haben wir bei drei Meetings der Superbike-WM 2026 Michael van der Mark erlebt, der im Endurance-Werksteam von BMW zur Stammmannschaft gehört.
Außerdem: Aus der Supersport-WM verstärkt Corentin Perolari das Honda-Team FCC TSR. Der Franzose ist regelmäßig in der Endurance-WM am Start, sofern es keinen Terminkonflikt gibt. Das Superstock-Team 3ART hat den 2017er Supersport-Weltmeister Lucas Mahias von GMT94 verpflichtet. Dazu sehen wir im Schweizer Kawasaki-Team Bolliger Sportbike-Ass Xavi Artigas.
Aus deutschsprachiger Sicht interessant: Marcel Schrötter (zwischen 2022 und 2025 Supersport-WM) ist für ERC Endurance ebenso in Suzuka am Start wie Markus Reiterberger bei BMW Endurance und Jonas Folger im Suzuki-Team S-Pulse.
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