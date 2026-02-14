Vorfreude bei Miguel Oliveira (BMW): Spitzenpositionen realistisches Ziel

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Die ersten Superbike-Meetings mit der BMW M1000RR werden für Miguel Oliveira eine große Lernkurve darstellen, denn bei den Wintertests waren die Bedingungen nie optimal und nicht mit denen vergleichbar, wie sie an den Rennwochenenden zu erwarten sind. Hoffentlich.
Zumindest konnte der Portugiese einen positiven Eindruck vom Motorrad und seinem Team gewinnen und auch erste Erfahrungen mit den Pirelli-Reifen sammeln, die sich stark von denen in der MotoGP unterscheiden. «Alles ist noch ziemlich neu, daher ist es spannend, wieder alles zum ersten Mal zu machen», versicherte der Superbike-Rookie. «Das Motorrad macht viel Spaß, das Team scheint gut zusammenzuarbeiten, und wir lernen uns immer besser kennen.» Teamkollege von Oliveira im Werksteam ROKiT BMW ist Danilo Petrucci, den der 31-Jährige aus der MotoGP kennt – 2021 fuhren beide in verschiedenen Teams für KTM.
Nach zwei gewonnenen Weltmeisterschaften durch Toprak Razgatlioglu sind die Erwartungen an die BMW-Piloten hoch, das weiß auch Oliveira.
«Ich muss mich in die bestmögliche Position bringen, um die Ziele des Teams zu erreichen, nämlich um die Spitzenplätze zu kämpfen. Das ist das realistische Ziel, das wir uns gesetzt haben», betonte der schnellste Zahnarzt der Welt. «Wir wollen so schnell wie möglich um Podiumsplätze kämpfen, aber ich denke, es ist noch zu früh, ich lerne noch viel dazu. Ich muss jedes Wochenende an der Spitze kämpfen, um dieses Ziel zu erreichen.»
