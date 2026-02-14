Weiter zum Inhalt
Vorfreude bei Miguel Oliveira (BMW): Spitzenpositionen realistisches Ziel
Mit dem Wechsel in die Superbike-WM 2026 beginnt für Miguel Oliveira ein neuer Karriereabschnitt. Der BMW-Pilot sieht keinen Grund, warum er nicht erfolgreich sein kann.
Superbike WM
Miguel Oliveira mit seinem BMW-Crew-Chief Andrew PittMiguel Oliveira mit seinem BMW-Crew-Chief Andrew PittFoto: Gold & Goose
Miguel Oliveira mit seinem BMW-Crew-Chief Andrew Pitt© Gold & Goose
Die ersten Superbike-Meetings mit der BMW M1000RR werden für Miguel Oliveira eine große Lernkurve darstellen, denn bei den Wintertests waren die Bedingungen nie optimal und nicht mit denen vergleichbar, wie sie an den Rennwochenenden zu erwarten sind. Hoffentlich.
Zumindest konnte der Portugiese einen positiven Eindruck vom Motorrad und seinem Team gewinnen und auch erste Erfahrungen mit den Pirelli-Reifen sammeln, die sich stark von denen in der MotoGP unterscheiden. «Alles ist noch ziemlich neu, daher ist es spannend, wieder alles zum ersten Mal zu machen», versicherte der Superbike-Rookie. «Das Motorrad macht viel Spaß, das Team scheint gut zusammenzuarbeiten, und wir lernen uns immer besser kennen.» Teamkollege von Oliveira im Werksteam ROKiT BMW ist Danilo Petrucci, den der 31-Jährige aus der MotoGP kennt – 2021 fuhren beide in verschiedenen Teams für KTM.
Nach zwei gewonnenen Weltmeisterschaften durch Toprak Razgatlioglu sind die Erwartungen an die BMW-Piloten hoch, das weiß auch Oliveira.
«Ich muss mich in die bestmögliche Position bringen, um die Ziele des Teams zu erreichen, nämlich um die Spitzenplätze zu kämpfen. Das ist das realistische Ziel, das wir uns gesetzt haben», betonte der schnellste Zahnarzt der Welt. «Wir wollen so schnell wie möglich um Podiumsplätze kämpfen, aber ich denke, es ist noch zu früh, ich lerne noch viel dazu. Ich muss jedes Wochenende an der Spitze kämpfen, um dieses Ziel zu erreichen.»
Bald hat Oliveira die Gelegenheit dazu: Nach dem Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag kommender Woche findet am 20. Februar das erste offizielle Training der Superbike-WM 2026 statt.
Pos
Fahrer
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
616
2
Nicolò Bulega
603
3
Álvaro Bautista
337
4
Andrea Locatelli
310
5
Danilo Petrucci
284
6
Alex Lowes
218
7
Xavier Vierge
185
8
Sam Lowes
184
9
Andrea Iannone
166
10
Axel Bassani
140
  • Demnächst
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
