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Vorgeschmack auf die Superbike-WM 2027: Michelin lädt zum Reifentest ein

Auch wenn erst zwei Meetings der Superbike-WM 2026 absolviert sind, laufen die Vorbereitungen auf den Wechsel des Reifenausrüsters auf Hochtouren. Michelin möchte die Meinungen der Stammfahrer hören.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Michelin hat noch Kummer mit den VorderreifenMichelin hat noch Kummer mit den Vorderreifen
Michelin hat noch Kummer mit den Vorderreifen
Foto: Gold & Goose
Michelin hat noch Kummer mit den Vorderreifen
© Gold & Goose

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Bis 2003 gab es in der Superbike-WM einen Reifenkrieg, doch 2004 wurde vom damaligen Promoter die Einheitsreifenregel eingeführt – aus heutiger Sicht eine weitsichtige Entscheidung. Seit dem ersten Jahr ist Pirelli Monopolist in der seriennahen Weltmeisterschaft. Diese Ära endet nach 22 Jahren am Ende der laufenden Saison, dann übernimmt Michelin.

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Mit der Ankündigung im Juli 2025 begann Michelin mit der Vorbereitung auf die Superbike-Rückkehr (Michelin war bis 2003 mit mehreren verbunden). Zwei Wochen nach dem Saisonfinale fand der erste Test mit Einsatzfahrern statt. Mit den damals gewonnenen Erkenntnissen wurden neue Typen entwickelt.

Beim nächsten Test werden Reifen zum Einsatz kommen, die den Optionen für die Superbike-WM schon sehr nahe kommen werden. Schauplatz wird das MotorLand Aragón im spanischen Hinterland sein, unmittelbar nach dem Rennwochenende vom 29. bis 31. Mai.

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Anders als beim ersten Test werden nun auch Piloten die Michelin-Reifen ausprobieren, die damals noch nicht verfügbar waren – zum Beispiel war BMW-Pilot Miguel Oliveira noch in der MotoGP verpflichtet. Es ist davon auszugehen, dass der Test hinter verschlossenen Türen stattfinden wird.

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