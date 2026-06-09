Vorteil oder Belastung? Bimota-Pilot Axel Bassani spürt den Misano-Druck

Sein Heimrennen auf dem Misano World Circuit vor einem Jahr war für Axel Bassani ein Desaster! Der Italiener qualifizierte sich im ersten Jahr der Bimota-Rückkehr in die Superbike-WM spektakulär als Dritter, doch im ersten Lauf stürzte der 26-Jährige in der ersten Runde. Und als das Superpole-Race bereits in der ersten Kurve ebenfalls im Kiesbett endete, war von Startplatz 11 im zweiten Rennen auch kein starkes Ergebnis möglich – Bassani kreuzte nur als Zwölfter die Ziellinie.

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Man muss durchgehend gut und schnell sein. Axel Bassani

In diesem Jahr 2026 kommt Bassani nur soliden Rennwochenenden in Most und Aragon (fünf Top-8-Finishs) nach Misano. Die Erinnerungen an 2025 sind jedoch präsent.

«Es ist immer etwas Besonderes, vor heimischem Publikum zu fahren, aber gleichzeitig ist es nicht einfach, den ganzen Druck zu bewältigen, der bei solchen Rennen auf uns lastet. Man muss gut und schnell sein – und das durchgehend», weiß der Bimota-Pilot.

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Den Druck von den üblicherweise gut gefüllten Tribünen wird Bassani versuchen, bestmöglich auszublenden. Gleichzeitig werden mehr Sponsoren und Gäste anwesend sein als normalerweise.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen TV-Programm Live Misano: FP1 FIM Superbike World Championship 12.06.2026 - 09:45

«Ich werde versuchen, es wie ein normales Rennwochenende anzugehen, so wie wir es bisher getan haben. Wir werden versuchen, konstant zu sein und die Arbeit fortzusetzen, die wir beim letzten Rennen in Motorland Aragon geleistet haben, als wir ein gutes Gefühl und ein gutes Gespür für das Motorrad hatten», erklärte der aus Feltre stammende Italiener. «Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir im Team arbeiten, und wir werden versuchen, ruhig zu bleiben – uns aber auch wirklich auf die Arbeit zu fokussieren, die wir zu erledigen haben. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben, einige Punkte zu holen und unsere Saison fortzusetzen.»