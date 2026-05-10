Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Warum das Konzept der Kawasaki ZX-10RR nicht mehr zur Superbike-WM passt

Der Stop-&-Go-Stil ist Geschichte: Garrett Gerloff erklärte SPEEDWEEK.com in Ungarn, warum die Kawasaki ZX-10RR nicht mehr zum heutigen Stil der Superbike-WM passt.

Superbike WM

Kawasaki ZX-10RR: Für 2026 leicht modifiziert, die Basis ist veraltet
Kawasaki ZX-10RR: Für 2026 leicht modifiziert, die Basis ist veraltet
Foto: Gold & Goose
Kawasaki ZX-10RR: Für 2026 leicht modifiziert, die Basis ist veraltet
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Von 2015 bis 2020 galt die Kawasaki ZX-10RR als Maßstab der Superbike-WM. Jonathan Rea feierte mit dem japanischen Hersteller sechs WM-Titel in Folge, doch in den vergangenen Jahren verlor das Konzept zunehmend an Konkurrenzfähigkeit. Seit der Saison 2025 steht nur noch eine Kawasaki in der Startaufstellung, parallel treibt der Hersteller das Bimota-Projekt voran. Immerhin gelang Garrett Gerloff am zurückliegenden Rennwochenende im Balaton Park mit Rang 5 im zweiten Lauf das bislang beste Saisonergebnis.

Werbung

Werbung

Für 2026 hat Kawasaki die ZX-10RR moderat überarbeitet. Neben einigen Detailänderungen fallen vor allem die neuen Winglets an der Verkleidung auf. Nach vier Rennwochenenden mit dem aktualisierten Motorrad erkennt Gerloff durchaus Fortschritte.

Der Charakter muss an die moderne Superbike-WM angepasst werden

«Ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Winglets etwas bewirken», erklärte der US-Amerikaner auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Die Flügel wirken aber erst bei über 240 km/h richtig. In den schnellen Kurven fühlte ich mich an diesem Wochenende aber wirklich gut. Und die Änderungen, die wir an der Geometrie des Motorrads vorgenommen haben, helfen deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Es ist also eine Kombination aus allem.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dennoch sieht Gerloff weiterhin großen Handlungsbedarf. Vor allem in einem Bereich habe sich die Superbike-WM in den vergangenen Jahren stark verändert. «Wir müssen weiter den Kurvenspeed verbessern», betonte der Kawasaki-Pilot. «Diese Meisterschaft ist heute eine Kurvenspeed-Serie. Wenn du die Geschwindigkeit in der Kurve nicht halten kannst, um mit höherem Tempo auf die Gerade zu kommen, dann bekommst du Probleme mit durchdrehendem Hinterrad und Wheelies – genau das ist aktuell unser Problem.»

Werbung

Werbung

Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Deshalb arbeitet Kawasaki intensiv daran, das Gesamtpaket in diese Richtung weiterzuentwickeln. «Wir versuchen ständig, mehr Kurvenspeed zu finden», sagte Gerloff. «Dadurch wird beim Beschleunigen alles viel einfacher. Und du musst auch nicht mehr so hart bremsen, weil du mehr Geschwindigkeit durch die Kurve mitnehmen kannst.»

Dabei sieht der Texaner auch einen grundlegenden Unterschied zwischen der früher erfolgreichen Kawasaki und den aktuellen Anforderungen in der Weltmeisterschaft. «Ich denke, die Kawasaki wurde über lange Zeit für einen Stop-and-Go-Fahrstil entwickelt», erklärte Gerloff. «Aber genau das ist die Meisterschaft heute nicht mehr. Die Serie hat sich verändert. Genau deshalb versuchen mein Team und ich, das Projekt in diese Richtung weiter voranzubringen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Super Pole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

62

21

+35,842

1:39,860

6

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM