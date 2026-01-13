Was Barni-Teamchef Marco Barnabo über Neuzugang Alvaro Bautista denkt

Barni Spark Racing präsentierte kürzlich im Showroom «Ruote da Sogno» in Reggio Emilia die Fahrerpaarung und die Motorräder für die Superbike-Saison 2026. Mit Yari Montella und Alvaro Bautista sowie der neuen Ducati Panigale V4R will das italienische Team in diesem Jahr um den Titel kämpfen.

Werbung

Werbung

Bei der Teampräsentation wurde zudem das 30-jährige Jubiläum von Marco Barnabo als Teamchef gefeiert. Seine Karriere begann 1996 mit dem damaligen Team Spring, woraus 2009 Barni Racing wurde. 2021, mit dem Einstieg des Titelsponsors Spark, erhielt das Team den heutigen Namen.

«Ich bin sehr stolz auf die Position, die mein Team und ich erreicht haben», betonte Barnabo und blickte zugleich auf die kommende Saison voraus. «2026 werden wir mit einem komplett neuen Motorrad starten, das kürzlich von Ducati vorgestellt wurde, und mit zwei Fahrern in der Superbike-Kategorie antreten. Für ein privates Team ist dies ein bedeutender Meilenstein und gleichzeitig eine große Herausforderung.»

Yari Montella bestritt 2025 seine erste Superbike-Saison. Der Italiener, der am 5. Januar seinen 26. Geburtstag feierte, erlebte ein Jahr mit Höhen und Tiefen. In der Gesamtwertung belegte er Rang 18. Barnabo ist davon überzeugt, dass Montella 2026 einen Schritt nach vorn machen wird.

Werbung

Werbung

«Ich freue mich, die Reise fortzusetzen, die wir mit Yari Montella begonnen haben. Wir wissen, dass er ein junger und schneller Fahrer ist, der einfach nur die Arbeit, die wir in den letzten Jahren gemeinsam aufgebaut haben, in Ergebnisse umsetzen muss», meinte Barnabo.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Das Barni-Racing-Team Foto: Barni Spark Racing Das Barni-Racing-Team © Barni Spark Racing

Mit dem zweifachen Superbike-Champion und 125er-Weltmeister Alvaro Bautista, der 2025 den dritten Gesamtrang belegte, hat die italienische Truppe einen prominenten und erfahrenen Neuzugang. «Wir freuen uns sehr, einen Fahrer vom Kaliber eines Álvaro Bautista in das Team geholt zu haben. Als dreifacher Weltmeister sind wir zuversichtlich, dass wir mit ihm starke Ergebnisse erzielen können und dass seine Erfahrung uns helfen wird, weiter zu wachsen und einen weiteren Schritt in Sachen Wettbewerbsfähigkeit zu machen», ist Barnabo überzeugt. «Was ich an Bautista besonders bewundere, ist seine unglaubliche Entschlossenheit und sein Engagement, die er jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellt, obwohl er bereits außergewöhnliche Erfolge erzielt hat. Das ist wirklich eine vorbildliche Einstellung. Er hat es verdient, hervorragende Ergebnisse zu erzielen, und wir werden unermüdlich daran arbeiten, diese gemeinsam zu erreichen.»

Marco Barnabo bedankte sich bei den Sponsoren und Partnern. «Mein Dank gilt auch allen Mitarbeitern des Teams, von den Mechanikern an der Rennstrecke bis hin zu denen, die hinter den Kulissen zu Hause arbeiten. Ein besonderer Dank gilt Ducati, seit über 30 Jahren verbindet uns eine Partnerschaft», ergänzte der Italiener.

Werbung