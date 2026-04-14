Was ist los bei Pirelli? Auch bei der Superbike-WM in Assen kein Qualifyer

Aus den vergangenen Jahren war man es gewohnt, dass Einheitsreifenausrüster Pirelli bei den Superbike-Meetings auf Phillip Island und in Portimão aus Sicherheitsgründen keinen Qualifyer-Reifen gibt – die speziellen Eigenschaften und Anforderungen dieser Rennstrecken sind hinlänglich bekannt. Als weichste Alternative für das Qualifying und das Sprintrennen wurde daher der Rennreifen SCX angeboten.

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Nun kündigte der italienische Reifenhersteller an, dass es auch in Assen am kommenden Wochenende keinen Qualifyer geben wird. Nachdem Sam Lowes (Ducati) 2025 mit einem SCQ in 1:32,596 min in Rekordzeit die Pole-Position erobert hatte, ist das eine Überraschung.

«Assen ist sowohl schnell als auch technisch anspruchsvoll und bietet eine Mischung aus langsamen, mittleren und schnellen Kurven sowie oft wechselhaften Wetterbedingungen», erklärte Rennchef Giorgio Barbier. «Unter Berücksichtigung der Streckencharakteristik und der möglicherweise niedrigen Temperaturen haben wir uns für das Qualifying und das Superpole-Rennen für den Supersoft SCX entschieden, der bis zur letzten Saison als Entwicklungsreifen E0126 bekannt war und in diesem Jahr in das Standardprogramm aufgenommen wurde. Aus dem gleichen Grund können die Fahrer bei kalten Bedingungen als Alternative zu den Standard- und Entwicklungs-Soft-Optionen auch auf den Medium-Reifen SC1 für das Hinterrad zurückgreifen.»

Für das kommende Wochenende sind Temperaturen um 17 Grad Celsius vorhergesagt. In etwa dieselben Bedingungen herrschten im vergangenen Jahr.

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Pirelli ist seit 2004 alleiniger Reifenausrüster der seriennahen Weltmeisterschaft und wird am Ende der Saison von Michelin abgelöst. Bisher gab es keine Anzeichen, dass die Entwicklung der Superbike-Reifen von Pirelli zurückgefahren wird.