Was man über die Superbike-WM auf dem Balaton Park Circuit wissen muss

Das Superbike-Meeting auf dem Balaton Park Circuit vor einem Jahr war ein geschichtsträchtiges. Es markierte die Rückkehr nach Ungarn nach 35 Jahren, das Debüt einer neuen Rennstrecke, und das Superpole-Race am Sonntag war das 1000. in der Geschichte der seriennahen Weltmeisterschaft. Alle drei Rennen wurden von Toprak Razgatlioglu auf der BMW M1000RR gewonnen.

Werbung

Werbung

Die Superbike-WM war die erste renommierte Motorradrennserie, einen Monat später folgte die MotoGP. Der Balaton Park Circuit ist die 54. Strecke im Kalender der Superbike-WM. Zwischen 1988 und 1990 war Ungarn bereits einmal Gastgeber für die Serie – damals auf dem Hungaroring bei Budapest.

Das Superbike-Debüt fand 2025 Ende Juli in der touristischen Hochsaison statt. Ob die zweite Veranstaltung Anfang Mai viele Fans an die Rennstrecke lockt, wird sich am kommenden Wochenende zeigen.

Die Rennstrecke: Modern und flüssig mit einer langsamen Schikane

Der 4075 Meter lange Balaton Circuit besitzt zehn Links- und sechs Rechtskurven. Die Fahrer erwartet ein modernes Layout mit flüssigen Kurven und technischen Sektionen. Ein Kritikpunkt war der aufgebrachte Asphalt, der bereits an einem Track-Day der Superbike- und MotoGP-Asse stellenweise aufbrach. Aber der Rennstreckenbetreiber asphaltierte vier Kurven neu und behob damit das Problem.

Werbung

Werbung

Manche Fahrer hielten das Layout mit teils engen Schikanen für leistungsstarke Motorräder für ungeeignet bis gefährlich, aber es gab auch anderslautende Meinungen. Letztlich hat dieses Empfinden viel mit den persönlichen Vorlieben eines Piloten zu tun. Zumindest ragte der Balaton Park nicht mit übermäßig vielen und schweren Stürzen in der Statistik hervor.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen