Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Welche Superbike-Teams bis zum Saisonauftakt die Hüllen fallen lassen
Bereits am 20. Februar findet auf Phillip Island das erste offizielle Training der Superbike-WM 2026 statt. Die letzten Teams müssen sich mit ihren Präsentationen sputen.
Superbike WM
Welche SBK-Teams sich bis Saisonauftakt präsentierenWelche SBK-Teams sich bis Saisonauftakt präsentierenFoto: Gold & Gosse
Welche SBK-Teams sich bis Saisonauftakt präsentieren© Gold & Gosse
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Die Wintertests in Europa waren wenig ergiebig. Vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island findet auf der malerischen australischen Rennstrecke nur noch der offizielle Dorna-Test statt. Das Material wird daher schon bald nach Down Under verfrachtet.
Werbung
Werbung
Davor werden die letzten Teams ihre Präsentation zelebrieren. Bimota gönnt sich am 3. Februar am Teamsitz in Granollers bei Barcelona einen größeren Auftritt. Alex Lowes und Axel Bassani sind alte Bekannte in der Mannschaft und es gibt auch kein neues Homologationsmodell. Dafür wird erstmals die Dokumentation über die Entstehung des Bimota-Projekts gezeigt, das in enger Zusammenarbeit mit Kawasaki abgewickelt wird. Fast zeitgleich wird das Aruba.it Ducati sein 2026er-Projekt offiziell vorstellen. Schauplatz der Teampräsentation ist das Auditorium des Global Cloud Data Center von Aruba in Ponte San Pietro (Bergamo/Italien). Neben dem zweifachen Vizeweltmeister Nicolò Bulega wird Iker Lecuona mit der neuen V4R ins Rennen geschickt.
Empfehlungen
Mit einer rein virtuellen Präsentation legt am 5. Februar die Honda Racing Corporation nach. Das Werksteam der Japaner ist mit Jake Dixon und Somkiat Chantra neu besetzt, doch der Thailänder zog sich beim Training mit einer Serien-Fireblade Brüche an beiden Armen zu und wurde am 17. Januar operiert. Gut möglich, dass im Rahmen der Teampräsentation auch Edel-Testfahrer Jonathan Rea vorgestellt wird.
Werbung
Werbung
Das Ducati-Privatteam GoEleven wird Neuzugang Lorenzo Baldassarri sowie die 2026er-Lackierung voraussichtlich am 7. Februar erstmals herzeigen.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
616
2
Nicolò Bulega
603
3
Álvaro Bautista
337
4
Andrea Locatelli
310
5
Danilo Petrucci
284
6
Alex Lowes
218
7
Xavier Vierge
185
8
Sam Lowes
184
9
Andrea Iannone
166
10
Axel Bassani
140
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Demnächst
    Australia
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  • The Netherlands
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  • Hungary
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event
  • Czech Republic
    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event
  1. Demnächst
    Australia
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  3. The Netherlands
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  4. Hungary
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event
  5. Czech Republic
    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM