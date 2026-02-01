Welche Superbike-Teams bis zum Saisonauftakt die Hüllen fallen lassen

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Die Wintertests in Europa waren wenig ergiebig. Vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island findet auf der malerischen australischen Rennstrecke nur noch der offizielle Dorna-Test statt. Das Material wird daher schon bald nach Down Under verfrachtet.
Davor werden die letzten Teams ihre Präsentation zelebrieren. Bimota gönnt sich am 3. Februar am Teamsitz in Granollers bei Barcelona einen größeren Auftritt. Alex Lowes und Axel Bassani sind alte Bekannte in der Mannschaft und es gibt auch kein neues Homologationsmodell. Dafür wird erstmals die Dokumentation über die Entstehung des Bimota-Projekts gezeigt, das in enger Zusammenarbeit mit Kawasaki abgewickelt wird. Fast zeitgleich wird das Aruba.it Ducati sein 2026er-Projekt offiziell vorstellen. Schauplatz der Teampräsentation ist das Auditorium des Global Cloud Data Center von Aruba in Ponte San Pietro (Bergamo/Italien). Neben dem zweifachen Vizeweltmeister Nicolò Bulega wird Iker Lecuona mit der neuen V4R ins Rennen geschickt.
Mit einer rein virtuellen Präsentation legt am 5. Februar die Honda Racing Corporation nach. Das Werksteam der Japaner ist mit Jake Dixon und Somkiat Chantra neu besetzt, doch der Thailänder zog sich beim Training mit einer Serien-Fireblade Brüche an beiden Armen zu und wurde am 17. Januar operiert. Gut möglich, dass im Rahmen der Teampräsentation auch Edel-Testfahrer Jonathan Rea vorgestellt wird.
Das Ducati-Privatteam GoEleven wird Neuzugang Lorenzo Baldassarri sowie die 2026er-Lackierung voraussichtlich am 7. Februar erstmals herzeigen.
