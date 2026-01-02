Wie einst Carlos Checa: Ducati-Privatier Álvaro Bautista peilt den Titel an

Es war eine Sensation, als Carlos Checa die Superbike-WM 2011 gewann. Denn Ducati war nicht werksseitig vertreten, wohingegen seine Gegner der Top-Teams von Aprilia, BMW, Kawasaki und Yamaha vom Werk unterstützt wurden.

Seitdem dominierten aber die Werksfahrer: Max Biaggi (2012) und Sylvain Guintoli (2014) für Aprilia, Tom Sykes (2013) und Jonathan Rea (2015-2020) für Kawasaki, Toprak Razgatlioglu für Yamaha (2021) und BMW (2024, 2025) sowie Álvaro Bautista (2022, 2023) für Ducati.

In der Superbike-WM 2026 stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir wieder einen Privatier an der Spitze sehen. Denn Bautista – mit zwei Titeln und 63 Siegen der erfolgreichste Ducati-Pilot seit 2019 – wechselt zu Barni Racing. Sofern das Leichtgewicht aus Spanien mit der neuen V4R und der Gewichtsregel harmoniert, wird der 41-Jährige ein ernsthafter Titelkandidat sein – das hofft auch sein Teamchef Marco Barnabo.

«Normalerweise treffen meine Vorhersagen nie zu. Ich dachte zum Beispiel, dass Razgatlioglu mit BMW nicht gewinnen würde, aber er hat im ersten Jahr gewonnen», grübelte der Italiener. «Ich weiß nicht, wer den Titel gewinnen wird. Hoffentlich Bautista, da er ihn gewinnen will!»

Barnabo weiter: «Ich bin überzeugt, dass die Meisterschaft jedes Jahr immer wettbewerbsfähiger und professioneller wird. Vor zehn Jahren kämpfte ich mit Baiocco und einem fast straßentauglichen Motorrad um die Top-10, jetzt habe ich ein semi-offizielles Motorrad und brauche zwingend einen Siegfahrer, wenn ich vorn mitfahren will. Das Niveau ist sehr hoch geworden und die finanziellen Investitionen sind essenziell. Die Meisterschaft ist hervorragend und sehr umkämpft, das motiviert uns zu investieren. Wenn man vorn liegt, hat man große Zufriedenheit.»