Wie man den Europaauftakt der Superbike-WM 2026 in Portimão live sehen kann

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Eine Perle der Superbike-WM: Was man über Portimão wissen muss
Nachdem sich Eurosport gegen die Übertragung der Superbike-WM 2026 entschieden hat, ist das Angebot überschaubarer geworden. Wie man das Meeting in Portimão dennoch live verfolgen kann.
Obwohl die Superbike-WM mit ihren Rahmenserien spannenden Rennsport bietet und sich großer Beliebtheit erfreut, bröckelt die Präsenz der seriennahen Weltmeisterschaft bei TV-Anstalten und Streamingdiensten im deutschen Sprachraum. So zog Eurosport nach 27 Jahren den Stecker und wird 2026 nicht mehr von der Superbike-WM berichten.
Superbike-Fans im deutschsprachigen Raum müssen sich keine Sorgen machen – zwei Angebote bleiben in der bekannten Form bestehen.
Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Portimão werden
In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb, wobei vom Superbike-Europaauftakt nur am Sonntag eine Live-Übertragung erfolgt. Durch den Konflikt mit dem Qualifying der MotoGP in Austin erfolgt am Samstag eine ungekürzte Wiederholung unmittelbar im Anschluss. Superpole und Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.
Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basis-Tarif enthalten ist.
Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website
Portimao liegt in der westeuropäischen Zeitzone und daher eine Stunde hinter Mitteleuropa. Zu beachten ist die Zeitumstellung in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Freitag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:25
25
WorldWCR
Freies Training
09:40
10:05
25
SPB-WM
Freies Training
10:20
11:05
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
12:00
40
SSP-WM
Freies Training
13:30
13:55
25
WorldWCR
Superpole
14:10
14:35
25
SPB-WM
Superpole
15:00
15:45
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
16:40
40
SSP-WM
Superpole
Samstag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
09:30
10
SPB-WM
Warm Up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:10
10:20
10
SSP-WM
Warm Up
11:15
11:30
15
SBK-WM
Superpole
12:00
11 Rd.
WorldWCR
Rennen 1
13:00
11
SPB-WM
Rennen 1
14:00
17
SSP-WM
Rennen 1
15:30
20
SBK-WM
Rennen 1
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
08:55
09:05
10
WorldWCR
Warm Up
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm Up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm Up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm Up
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
12:00
11
WorldWCR
Rennen 2
13:00
11
SPB-WM
Rennen 2
14:00
17
SSP-WM
Rennen 2
15:30
20
SBK-WM
Rennen 2
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