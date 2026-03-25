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Wie man den Europaauftakt der Superbike-WM 2026 in Portimão live sehen kann

Nachdem sich Eurosport gegen die Übertragung der Superbike-WM 2026 entschieden hat, ist das Angebot überschaubarer geworden. Wie man das Meeting in Portimão dennoch live verfolgen kann.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Das ist die Rennstrecke in PortimaoDas ist die Rennstrecke in Portimao
Das ist die Rennstrecke in Portimao
Foto: GoEleven
Das ist die Rennstrecke in Portimao
© GoEleven

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Obwohl die Superbike-WM mit ihren Rahmenserien spannenden Rennsport bietet und sich großer Beliebtheit erfreut, bröckelt die Präsenz der seriennahen Weltmeisterschaft bei TV-Anstalten und Streamingdiensten im deutschen Sprachraum. So zog Eurosport nach 27 Jahren den Stecker und wird 2026 nicht mehr von der Superbike-WM berichten.

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Superbike-Fans im deutschsprachigen Raum müssen sich keine Sorgen machen – zwei Angebote bleiben in der bekannten Form bestehen.

Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Portimão werden am Freitag ab 11:30 Uhr und 14:50 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams um 9:55 Uhr und 11:40 Uhr.

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In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb, wobei vom Superbike-Europaauftakt nur am Sonntag eine Live-Übertragung erfolgt. Durch den Konflikt mit dem Qualifying der MotoGP in Austin erfolgt am Samstag eine ungekürzte Wiederholung unmittelbar im Anschluss. Superpole und Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basis-Tarif enthalten ist.

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Portimao liegt in der westeuropäischen Zeitzone und daher eine Stunde hinter Mitteleuropa. Zu beachten ist die Zeitumstellung in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Portimao (Ortszeit)

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:25

25

WorldWCR

Freies Training

09:40

10:05

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

11:05

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:00

40

SSP-WM

Freies Training

13:30

13:55

25

WorldWCR

Superpole

14:10

14:35

25

SPB-WM

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

40

SSP-WM

Superpole

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:10

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:00

11 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

13:00

11

SPB-WM

Rennen 1

14:00

17

SSP-WM

Rennen 1

15:30

20

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

08:55

09:05

10

WorldWCR

Warm Up

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:00

11

WorldWCR

Rennen 2

13:00

11

SPB-WM

Rennen 2

14:00

17

SSP-WM

Rennen 2

15:30

20

SBK-WM

Rennen 2

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

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Placeholder

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