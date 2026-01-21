Weiter zum Inhalt
Wintertests der Superbike-WM in Jerez: Mieses Wetter, schnelle BMW-Fahrer

Von 10 bis 18 Uhr ist der Circuito de Jerez am Mittwoch und Donnerstag für die Fahrer aus der Superbike-WM geöffnet. Weil es seit dem Morgen leicht regnet, haben die Zeiten keine Aussagekraft.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: donnyfoto.com
Danilo Petrucci
© donnyfoto.com

Wie prognostiziert begann es am Mittwochmorgen zu nieseln, laut Vorhersage soll es den ganzen Tag immer wieder leicht regnen. Die Strecke ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, doch nicht alle nutzen die widrigen Bedingungen. Denn nach wie vor gibt es für die Stammfahrer in der Superbike-WM eine begrenzte Anzahl Testtage pro Saison, diese sparen sie sich für gewöhnlich für gute Verhältnisse auf.

«Wir haben so wenig Vorbereitungstage, dass wir Miguel Oliveira und Danilo Petrucci einen halben Tag fahren lassen, damit sie ein Gefühl für das Motorrad im Regen entwickeln können», erzählte BMW Motorsport Direktor Sven Blusch beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Es ist gut möglich, dass sie zu Saisonbeginn mal im Nassen fahren müssen.»

Während Oliveira, Andrea Locatelli und Stefano Manzi (beide Yamaha) zu den Ersten gehörten, die sich auf die Strecke wagten, warteten Petrucci und Garrett Gerloff (Kawasaki) bis zum Mittag. Ein halber Testtag wird mit vier Stunden berechnet, diese können innerhalb der acht Stunden beliebig platziert werden.

Als einzige Supersport-Fahrer sind bislang der Schweizer Domi Aegerter und sein Kawasaki-Teamkollege Jeremy Alcoba mit ihren Kawasaki unterwegs. Philipp Öttl darf mit dem neuen Superbike Panigale V4R des Ducati-Testteams fahren.

Das BMW-Duo gibt im Nassen die Pace vor, die Rundenzeiten sind zirka 15 sec langsamer als im Trockenen.

Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Mittwoch, 13 Uhr:

  1. Danilo Petrucci (I), BMW, 1:52,976 min

  2. Miguel Oliveira (P), BMW, +1,284 sec

  3. Stefano Manzi (I), Yamaha, +2,068

  4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +2,959

  5. Xavi Fores (E), Bimota, +3,446

  6. Yari Montella (I), Ducati, +3,644

  7. Axel Bassani (I), Bimota, +5,002

  8. Alberto Surra (I), Ducati, +5,658

  9. Philipp Öttl (D), Ducati, +5,911

  10. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +6,278

  11. Jake Dixon (GB), Honda, +6,320

  12. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +6,426

  13. Alvaro Bautista (E), Ducati, +21,375

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: donnyfoto.com
Miguel Oliveira
© donnyfoto.com

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

