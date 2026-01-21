Wintertests der Superbike-WM in Jerez: Mieses Wetter, schnelle BMW-Fahrer

Supersport-WM • Neu
Aegerter bei Kawasaki: «Bin hoch motiviert, bereit 110 Prozent zu geben!»
Von 10 bis 18 Uhr ist der Circuito de Jerez am Mittwoch und Donnerstag für die Fahrer aus der Superbike-WM geöffnet. Weil es seit dem Morgen leicht regnet, haben die Zeiten keine Aussagekraft.
Wie prognostiziert begann es am Mittwochmorgen zu nieseln, laut Vorhersage soll es den ganzen Tag immer wieder leicht regnen. Die Strecke ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, doch nicht alle nutzen die widrigen Bedingungen. Denn nach wie vor gibt es für die Stammfahrer in der Superbike-WM eine begrenzte Anzahl Testtage pro Saison, diese sparen sie sich für gewöhnlich für gute Verhältnisse auf.
«Wir haben so wenig Vorbereitungstage, dass wir Miguel Oliveira und Danilo Petrucci einen halben Tag fahren lassen, damit sie ein Gefühl für das Motorrad im Regen entwickeln können», erzählte BMW Motorsport Direktor Sven Blusch beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Es ist gut möglich, dass sie zu Saisonbeginn mal im Nassen fahren müssen.»
Während Oliveira, Andrea Locatelli und Stefano Manzi (beide Yamaha) zu den Ersten gehörten, die sich auf die Strecke wagten, warteten Petrucci und Garrett Gerloff (Kawasaki) bis zum Mittag. Ein halber Testtag wird mit vier Stunden berechnet, diese können innerhalb der acht Stunden beliebig platziert werden.
Als einzige Supersport-Fahrer sind bislang der Schweizer Domi Aegerter und sein Kawasaki-Teamkollege Jeremy Alcoba mit ihren Kawasaki unterwegs. Philipp Öttl darf mit dem neuen Superbike Panigale V4R des Ducati-Testteams fahren.
Das BMW-Duo gibt im Nassen die Pace vor, die Rundenzeiten sind zirka 15 sec langsamer als im Trockenen.
Danilo Petrucci (I), BMW, 1:52,976 min
Miguel Oliveira (P), BMW, +1,284 sec
Stefano Manzi (I), Yamaha, +2,068
Andrea Locatelli (I), Yamaha, +2,959
Xavi Fores (E), Bimota, +3,446
Yari Montella (I), Ducati, +3,644
Axel Bassani (I), Bimota, +5,002
Alberto Surra (I), Ducati, +5,658
Philipp Öttl (D), Ducati, +5,911
Tetsuta Nagashima (J), Honda, +6,278
Jake Dixon (GB), Honda, +6,320
Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +6,426
Alvaro Bautista (E), Ducati, +21,375
