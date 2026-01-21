Wintertests der Superbike-WM in Jerez: Mieses Wetter, schnelle BMW-Fahrer

Wie prognostiziert begann es am Mittwochmorgen zu nieseln, laut Vorhersage soll es den ganzen Tag immer wieder leicht regnen. Die Strecke ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, doch nicht alle nutzen die widrigen Bedingungen. Denn nach wie vor gibt es für die Stammfahrer in der Superbike-WM eine begrenzte Anzahl Testtage pro Saison, diese sparen sie sich für gewöhnlich für gute Verhältnisse auf.

«Wir haben so wenig Vorbereitungstage, dass wir Miguel Oliveira und Danilo Petrucci einen halben Tag fahren lassen, damit sie ein Gefühl für das Motorrad im Regen entwickeln können», erzählte BMW Motorsport Direktor Sven Blusch beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Es ist gut möglich, dass sie zu Saisonbeginn mal im Nassen fahren müssen.»

Während Oliveira, Andrea Locatelli und Stefano Manzi (beide Yamaha) zu den Ersten gehörten, die sich auf die Strecke wagten, warteten Petrucci und Garrett Gerloff (Kawasaki) bis zum Mittag. Ein halber Testtag wird mit vier Stunden berechnet, diese können innerhalb der acht Stunden beliebig platziert werden.

Als einzige Supersport-Fahrer sind bislang der Schweizer Domi Aegerter und sein Kawasaki-Teamkollege Jeremy Alcoba mit ihren Kawasaki unterwegs. Philipp Öttl darf mit dem neuen Superbike Panigale V4R des Ducati-Testteams fahren.

Das BMW-Duo gibt im Nassen die Pace vor, die Rundenzeiten sind zirka 15 sec langsamer als im Trockenen.

Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Mittwoch, 13 Uhr: