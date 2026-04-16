WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati): Knackt er den Siegrekord von Toprak?

In den vergangenen zwei Jahren schrieb Toprak Razgatlioglu Geschichte, als der talentierte Türke den ersten und zweiten Titelgewinn von BMW in der Superbike-WM einfahren konnte und nebenbei Rekorde aufstellte. Unter anderem gewann der in die MotoGP gewechselte 29-Jährige in beiden Saisons 13 Rennen in Folge, obwohl er mit Nicolò Bulega einen harten Gegner hatte.

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Einen Gegner wie er selbst für Razgatlioglu war, ist für den Ducati-Piloten in der Superbike-WM 2026 bisher nicht in Sicht. Beim Saisonauftakt auf Phillip Island und anschließend in Portimão unbedrängt sechs Siege in Serie einfahren. Saisonübergreifend sind es sogar zehn Siege, denn Bulega gewann ab dem zweiten Lauf in Estoril die letzten vier Rennen. Holt der 26-Jährige am kommenden Wochenende in Assen erneut ein Triple, zieht er mit Razgatlioglu gleich!

«Ich kann nicht leugnen, dass es ein wirklich positiver Saisonstart war», muss der zurückhaltende WM-Leader zugeben. «Die Ergebnisse sind beachtlich, aber das Wichtigste ist das Gefühl, das ich mit meiner Ducati Panigale V4R habe. Die Gesamtwertung? Wir sind erst beim dritten Rennen, daher macht es wenig Sinn, auf die Zahlen zu schauen. Letztes Jahr hatten wir etwas Pech, aber wir waren trotzdem schnell. Darauf müssen wir aufbauen.»

Zur Erinnerung: Bulega erlebte in Assen 2025 ein Desaster, als er nach dem Sieg im ersten Lauf in beiden Sonntagsrennen mit einem Defekt ausgefallen war.

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Wer kann Nicolo Bulega in Assen herausfordern?

Unter normalen Bedingungen wird Bulega auf dem TT Circuit schwer zu besiegen sein. Der für Sonntag vorhergesagte Regen könnte die Karten jedoch neu mischen. Die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani sowie die Ducati-Piloten Iker Lecuona und Sam Lowes lauern auf ihre Chance.