Wo die Superbike-WM ihren Ursprung hat – in Donington Park

Die Superbike-WM 2025 war die 38. Saison der seriennahen Weltmeisterschaft in ihrer heutigen Form. In Donington Park 1988 nahm alles seinen Anfang.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Donington Park ist die Wiege der Superbike-WM
Donington Park ist die Wiege der Superbike-WM
Foto: Gold & Goose
Donington Park ist die Wiege der Superbike-WM
© Gold & Goose

Die Superbike-WM wurde 1988 vom US-Amerikaner Steve McLaughlin erfunden, erst später übernahmen die italienischen Brüder Maurizio und Paolo Flammini und ab 2012 die spanische Agentur Dorna das Kommando. Dass das erste Rennen der Serie in Donington Park veranstaltet wurde, mutet bei dieser Konstellation seltsam an. Aber es stimmt: Die englische Piste ist die Geburtsstätte der seriennahen Weltmeisterschaft.

Schon seit 1931 wird auf dem 'Donington Park Circuit' Rennsport betrieben, er ist die erste permanente Rennstrecke Englands. Der Kurs liegt im Herzen Englands, rund 25 Kilometer südwestlich von Nottingham. In den über 80 Jahren wurde der Traditionskurs mehrfach umgebaut, zuletzt 2010. Der erste Teil des Kurses ist durchgehend schnell und flüssig, mit Steigungen und Gefällen. Die schnellste Kurve ist die 'Craner Curves', die mit rund 190 km/h durchfahren wird. Sie ist benannt nach dem früheren Motorrad-Rennfahrer und Begründer der Rennstrecke, Fred Craner. In dieser schnellen Linkskurve muss das Bike stabil liegen.

Im Gegensatz dazu steht der anspruchsvolle und technische zweite Teil mit engen Spitzkehren, in denen so stark bremsen muss wie auf kaum einer anderen Strecke im Kalender. Besonders langsam sind die enge Schikane, der 'Melbourne Hairpin', die im ersten Gang durchfahren wird, und die Linkskurve 'Goddards'. Sie bieten gute Überholmöglichkeiten und sind die Schlüsselstellen auf der 4023 Meter langen Strecke.

Von 2002 bis 2006 wurde in Brands Hatch und Silverstone gefahren, dafür fanden 1994 gleich zwei Meetings in Donington statt. Im ersten Jahr der Coronapandemie 2020 fiel das Meeting auf der britischen Piste aus, seit 2021  ist die Superbike-WM wieder regelmäßig zu Gast. 2026 findet das Rennwochenende in der Grafschaft Leicestershire vom 10. bis 12. Juli statt.

Donington Park ist die beste Strecke von Toprak Razgatlioglu und Tom Sykes

Das erste Rennen gewann der Italiener Davide Tardozzi mit einer Bimota YB4. Im zweiten Lauf triumphierte dessen Landsmann Marco Luccinelli mit einer Ducati 851. Erfolgreichster Superbike-Pilot ist Toprak Razgatlioglu mit zwölf Siegen, die meisten Pole-Position fuhr Tom Sykes ein - siebenmal triumphierte der Engländer auf seiner Paradestrecke.

