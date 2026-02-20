Weiter zum Inhalt
Wo man Lauf 1 der Superbike-WM 2026 sehen kann – live und als Wiederholung

Am Samstag stehen auf Phillip Island die ersten wichtigen Entscheidungen der Superbike-WM 2026 an. Wegen der Zeitverschiebung zu Australien finden Superpole und Lauf 1 mitten in der Nacht statt.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Die Superbike-Asse warten auf das erste Rennen
Die Superbike-Asse warten auf das erste Rennen
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-Asse warten auf das erste Rennen
© Gold & Goose

Nachdem Eurosport aus der Übertragung der Superbike-WM ausgestiegen ist, sind die Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), noch überschaubarer. Für alle drei Länder verfügt ServusTV – und nur ServusTV – über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Linear ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt. Der diesjährige Saisonauftakt ist bei ServusTV On live zu sehen. Die Übertragung der Samstagsession beginnt wegen der Zeitverschiebung von 10 Stunden am Freitagabend um 23:55 Uhr. Am Sonntag beginnt das Streaming um 2:45 Uhr.

Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Am Samstag beginnt die Live-Übertragung um 5:00 Uhr, am Sonntag ab 5:10 Uhr. Wer es nicht so früh aus dem Bett schafft, kann um 12:45 Uhr und 13 Uhr eine Wiederholung schauen.

Einzige Option für bewegte Bilder ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027. Für die Jahresgebühr von 69,90 Euro ermöglicht der Video-Pass nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Der Zeitplan der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island

Freitag

AEDT

MEZ

Dauer

Serie

Session

08:45

22:45

20 min

ASBK-300

Freies Training

09:10

23:10

25

ASBK-SSP

Freies Training

09:40

23:40

30

ASBK-SBK

Freies Training 1

10:25

00:25

40

SSP-WM

Freies Training

11:20

01:20

45

SBK-WM

Freies Training 1

13:10

03:10

20

ASBK-300

Qualifying

13:40

03:40

20

ASBK-SSP

Qualifying

14:10

04:10

30

ASBK-SBK

Freies Training 2

14:55

04:55

40

SSP-WM

Superpole

16:00

06:00

45

SBK-WM

Freies Training 2

17:05

07:05

8 Rd.

ASBK-300

Rennen 1

Samstag

AEDT

MEZ

Dauer

Serie

Session

08:05

22:05

30 min

ASBK-SBK

Qualifying

08:50

22:50

8 Rd.

ASBK-300

Rennen 2

09:25

23:25

10 Rd.

ASBK-SSP

Rennen 1

10:00

00:00

20 min

SBK-WM

Freies Training 3

10:30

00:30

10 min

SSP-WM

Warm up

12:00

02:00

11 Rd.

ASBK-SBK

Rennen 1

13:00

03:00

15 min

SBK-WM

Superpole

13:35

03:35

10 Rd.

ASBK-SSP

Rennen 2

14:30

04:30

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

16:00

06:00

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

AEDT

MEZ

Dauer

Serie

Session

09:10

23:10

8 Rd.

ASBK-300

Rennen 3

09:45

23:45

11 Rd.

ASBK-SBK

Rennen 2

10:30

00:30

10 min

SBK-WM

Warm up

10:50

00:50

10 min

SSP-WM

Warm up

11:25

01:25

10 Rd.

ASBK-SSP

Rennen 3

13:00

03:00

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:40

03:40

11 Rd.

ASBK-SBK

Rennen 3

14:30

04:30

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

16:00

06:00

22 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

25

1:29,101

02

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+0,253

03

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

25

+0,367

04

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

25

+0,381

05

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

25

+0,383

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

13

+0,457

07

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

25

+0,481

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

25

+0,556

09

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

26

+0,598

10

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

22

+0,705

