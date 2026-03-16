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Xavi Vierge (28): Reset gelungen – Yamaha in Portimão konkurrenzfähig

Nur knapp verpasste Xavi Vierge beim Superbike-Test in Portimão die Bestzeit. Nach dem desaströsen Saisonauftakt spricht der Yamaha-Pilot von einem gelungenen Neustart.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Xavi Vierge glaubt an einen gelungenen Reset
Xavi Vierge glaubt an einen gelungenen Reset
Foto: Yamaha
Xavi Vierge glaubt an einen gelungenen Reset
© Yamaha

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Das erste Meeting der Superbike-WM 2026 war für Yamaha ein Desaster. Nur im verregneten zweiten Lauf sprang durch Werkspilot Andrea Locatelli ein einstelliges Ergebnis heraus. Sein Pata Maxus-Teamkollege und Neuzugang Xavi Vierge trat die Heimreise gar ohne Finish und ohne Punkte an – dabei war der Spanier auf Phillip Island der schnellste der Yamaha-Piloten!

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Weiche Reifen der Schlüssel zum Yamaha-Erfolg?

Es wird erwartet, dass Yamaha in Europa konkurrenzfähiger sein wird, denn die Rennen und die verfügbaren Pirelli-Reifen sind auf der malerischen Insel immer etwas speziell. Beim Portimão-Test in der vergangenen Woche war erneut der Katalane der herausragende Yamaha-Pilot. Nur 0,002 sec langsamer als Ducati-Privatier Sam Lowes präsentierte sich Vierge auf Augenhöhe mit der Konkurrenz.

«Ich bin super zufrieden mit dem Test», strahlte der 28-Jährige. «Ich möchte dem Team und Yamaha dafür danken, dass sie uns erlaubt haben, zu bleiben und den Test heute abzuschließen, denn das war für uns essenziell, um uns auf das nächste Rennen vorzubereiten.» Ich bin sehr zufrieden. Wir haben heute Vormittag viel Arbeit investiert, um verschiedene Abstimmungen zu testen und unsere Basis zu bestätigen. Das war notwendig, und während der Mittagspause hat das Team ausgezeichnete Arbeit geleistet, um das für uns beste Paket zu finden.»

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Der eigentlich auf zwei Tage festgesetzte Test (9. und 10. März) wurde wegen Regen um einen Tag verlängert (13. März). Bei sonnigen Bedingungen fuhr Vierge nach über 60 Runden in 1:40,475 eine starke Rundenzeit.

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«Am Nachmittag haben wir alles gegeben, um die beste Feinabstimmung zu finden. Ich fühle mich sehr wohl auf der R1 und unser Renntempo ist stark – außerdem haben wir den weicheren Reifen ausprobiert und konnten ziemlich viel Potenzial aus ihm herausholen, was in Portimão nicht immer einfach ist», berichtete Lowes. «Insgesamt bin ich mit diesem Tag zufrieden. Es war notwendig für uns, nach dem Saisonauftakt einen Neustart zu machen. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu fahren und uns vor dem nächsten Rennen etwas auszuruhen.»

Zeiten Superbike-Test in Portimao, 13. März:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:40,473 min

2.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:40,475

+ 0,002 sec

3.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:40,614

+ 0,141

4.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:40,765

+ 0,292

5.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:40,865

+ 0,392

6.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:40,958

+ 0,485

7.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:41,126

+ 0,653

8.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:41,746

+ 1,273

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Team

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1

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

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62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

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Placeholder

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25

5

Álvaro Bautista

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BARNI Spark Racing Team

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19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

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19

7

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Tarran Mackenzie

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17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

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Sam Lowes

Placeholder

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