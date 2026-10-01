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Bestätigt: Xavi Vierge wird bei Barni Ducati Nachfolger von Álvaro Bautista

Die Karriere von Xavier Vierge nimmt zum zweiten Mal eine drastische Wendung. Nach Honda und Yamaha wird der Katalane in der Superbike-WM 2027 im Team Barni Racing eine Ducati V4R pilotieren.

Superbike WM

Xavi Vierge und Barni-Boss Marco Barnabo
Xavi Vierge und Barni-Boss Marco Barnabo
Foto: Barni Racing
Xavi Vierge und Barni-Boss Marco Barnabo
© Barni Racing

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Seit August war klar, dass sich die Wege von Xavi Vierge und Yamaha trennen werden, weil Jack Miller aus der MotoGP zum Pata Maxus Werksteam wechselt. Am 8. September wurde dies offiziell bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt stand auch bereits fest, dass der Spanier weich fallen würde: Er stand kurz vor der Unterschrift im Ducati-Spitzenteam Barni Racing, wo er den zweifachen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista ersetzen würde.

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Am Donnerstagmittag folgte die Bestätigung von Vierge für die Superbike-WM 2027. Für Teamchef Marco Barnabo gab es viele Gründe, auf Vierge zu setzen. Der 29-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren mit vielen positiven Eigenschaften hervorgetan. In vier schwierigen Saisons mit Honda war er stets loyal, motiviert, risikobereit und am Ende erfolgreicher als sein damaliger Teamkollege Iker Lecuona, der die diesjährige Saison als Ducati-Werkspilot als Vizeweltmeister beenden wird. Vierge wiederum überzeugte mit einer schnellen Anpassungsfähigkeit und fuhr auf Augenhöhe mit seinem Yamaha-Teamkollegen Andrea Locatelli. Beide japanischen Werksteams lobten zudem Vierges menschliche Qualitäten.

«Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Xavi Vierge für die Saison 2027 bekannt zu geben. Wir waren uns von Anfang an über die Ziele und Prioritäten einig und teilten von Beginn weg eine klare Vision davon, was wir gemeinsam erreichen wollen», sagte Barnabo. «Wir sind bereit, diesen neuen Weg mit großer Motivation und Entschlossenheit zu beschreiten.»

Im Artikel erwähnt

Für Vierge ist der Wechsel zu Ducati ein Glücksfall, denn die V4R ist in diesem Jahr das stärkste Motorrad, was man von Yamaha nicht mehr behaupten kann.

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«Ich freue mich sehr über diesen neuen Schritt in meiner Karriere», sagte der 29-Jährige erleichtert. «2027 erstmals eine Ducati fahren und gleichzeitig Teil des Barni Spark Racing Teams zu werden, ist für mich eine große Motivation. Ich bin gespannt darauf, die Panigale V4R kennenzulernen, mit dem Team zu arbeiten und gemeinsam die nächsten Schritte zu machen. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und gleichzeitig von dieser neuen Herausforderung so viel wie möglich lernen.»

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