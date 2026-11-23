Vier Jahre mühte sich Xavi Vierge mit großer Loyalität auf der nicht konkurrenzfähigen Honda ab, nur um in der Superbike-WM 2026 auf einer ebenso schwachen Yamaha zu landen. Aber der Katalane schindete nicht nur mit seinem bewundernswerten Einsatz Eindruck, sondern auch indem er über weite Teile der Saison schneller als der langjährige Yamaha-Pilot Andrea Locatelli war.

Werbung

Werbung

Xavier Vierge Foto: Instagram/Xavi Vierge Xavier Vierge © Instagram/Xavi Vierge

Dass Vierge im Yamaha-Werksteam für 2027 MotoGP-Pilot Jack Miller weichen muss – der 29-Jährige hatte nur einen Einjahresvertrag –, erwies sich im Nachhinein als Glücksfall: Als Nachfolger von Álvaro Bautista im Ducati-Team Barni Racing wird der Spanier im kommenden Jahr über Material verfügen, das den Aruba.it-Werksmotorrädern nahezu identisch ist.

Sein Debüt auf der V4R hat Vierge offiziell beim Jerez-Test am 25. und 26. November. Tatsächlich spulte er bereits viele Runden mit einem Trainingsmotorrad ab. Denn mit der V4S hat Ducati ein Motorrad im Portfolio, das dem in der Superbike-WM eingesetzten Motorrad sehr nahekommt. Schauplatz des Track-Days, an dem auch sein Teamkollege Yari Montella teilgenommen hat, war das MotorLand Aragón.

Werbung

Werbung

Xavier Vierge Foto: Instagram/Xavi Vierge Xavier Vierge © Instagram/Xavi Vierge

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen

Sein Debüt auf seinem Einsatzmotorrad wird Vierge voraussichtlich beim Valencia-Test am 9./10. Dezember zelebrieren.