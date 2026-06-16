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Xavi Vierge (29) sucht keine Ausrede: Yamaha-Teamkollege macht es besser

Beim Meeting der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit war von Yamaha-Werkspilot Xavi Vierge nicht viel zu sehen. Der Spanier hat die Superpole als Ursache seiner Probleme erkannt.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Xavi Vierge sucht den Ausweg aus dem Tief
Xavi Vierge sucht den Ausweg aus dem Tief
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge sucht den Ausweg aus dem Tief
© Gold & Goose

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Seit dem Superbike-Meeting in Ungarn befindet sich Xavi Vierge in einer Abwärtsspirale. Sein letztes einstelliges Ergebnis fuhr der 29-Jährige im zweiten Lauf in Assen mit Platz 7 ein. Das bedeutet: Seit bereits vier Meetings steckt der Katalane in einer handfesten Krise.

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Wie auf dem Balaton Circuit sowie danach in Most und Aragon begann auch in Misano das Desaster für den Yamaha-Piloten in der Superpole. Von Startplatz 14 ist es in der heutigen Superbike-WM extrem schwer, ein ansprechendes Ergebnis einzufahren.

«Leider ist mir das Qualifying nicht besonders gut gelungen – wir hatten eigentlich einen viel besseren Rhythmus, aber ich habe in der vierten Runde einen Fehler gemacht, der mich viel Zeit gekostet hat. Wir wissen, dass ein Start aus der fünften Reihe das Rennen erschweren kann», gab Vierge zu. «Der entscheidende Punkt für uns ist, ein gutes Qualifying hinzulegen – wenn wir besser starten können, werden die Rennen in Bezug auf die Position auf der Strecke viel besser laufen und wir können das Potenzial unseres Motorrads viel besser ausschöpfen. Für die nächsten Rennen müssen wir uns stark auf die Superpole konzentrieren, um dort gut abzuschneiden.»

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Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
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Kawasaki Motorhome
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
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Axel Bassani
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Lorenzo Baldassarri
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Andrea Locatelli
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Michael van der Mark
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Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
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Alex Lowes
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Iker Lecuona
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Xavi Vierge
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Garrett Gerloff
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Alex Lowes
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
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Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
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Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

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Vierge ist selbstkritisch: «Keine Ausreden, es lag in meiner Hand, und wir müssen herausfinden, wie wir morgen schneller sein können, um ein besseres Rennen zu fahren, denn mein Teamkollege Loka hat sehr gute Arbeit geleistet. Er startete als Achter und konnte diese Position bis zum Ende halten, also muss ich lernen, wie er gefahren ist, und versuchen, nach vorn zu kommen!»

Vierge erreichte beim siebten Saisonmeeting in den langen Rennen die Plätze zwölf und elf; im Sprintrennen stürzte er. Zunehmend orientiert sich der WM-14. An seinem Pata Maxus-Teamkollegen Andrea Locatelli, der in Misano drei solide Top-8-Ergebnisse einfahren konnte.

«Es ist klar, dass es wieder ein schwieriges Wochenende war und wir mehr zu kämpfen hatten als erwartet», stöhnte der Yamaha-Pilot. «Im ersten Lauf habe ich versucht, einen guten Start hinzulegen, um nach vorn zu kommen, aber das war nicht möglich. Die Pace war nicht schlecht, aber ich war nicht in der Position, in der ich sein musste. Mein Team hat nach meinem Sturz im Superpole-Race hart gearbeitet, um mir für Rennen 2 wieder ein perfektes Motorrad bereitzustellen. Ich habe mein Bestes gegeben: Ich bin von Platz 14 gestartet, hatte einen guten Start, doch dann hat mich ein Fahrer von der Strecke gedrängt, und ich habe alle Positionen wieder verloren, die ich zuvor gutgemacht hatte. In den letzten 5–6 Runden habe ich den Grip an der rechten Vorderradseite verloren und konnte den Kampf um die Top 10 nicht fortsetzen.»

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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Elf Marc VDS Racing Team

14

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